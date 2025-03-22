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ТАСС: Россию на «Интервидении» будет представлять Shaman

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой ранее отметил, что представлять страну на конкурсе будет кто-то из пятерки наиболее популярных исполнителей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, представит РФ на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», сообщил ТАСС источник.

«Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов)», — сказал собеседник агентства.

Ранее специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в разговоре с ТАСС выразил мнение, что представлять Россию на «Интервидении» будет кто-то из сегодняшней пятерки наиболее популярных в стране исполнителей.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.

«Интервидение» — песенный конкурс существовавшей в 1946—1993 годах.

Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT) — проводилось в 1960—1980-х годах по аналогии с «Евровидением», музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.