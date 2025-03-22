ТАСС: Россию на «Интервидении» будет представлять Shaman

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение-2025» в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Швыдкой заявлял, что конкурс пройдет в сентябре. Свое участие в нем подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС.