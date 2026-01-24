ТАСС рассказал о поведении США на второй день переговоров в Абу-Даби

Второй день переговоров по Украине в столице ОАЭ начался около 12:30 мск. Как сообщил ТАСС, встречи проходят в разных форматах. Накануне в команде украинского президента Владимира Зеленского также сообщили, что делегации общаются в разных форматах и делятся на группы. «Иногда участники отходят в сторону для отдельных дискуссий, иногда все встречаются вместе, иногда несколько групп расходятся по темам», — пояснили там.