ТАСС: почти все туристы завершили голодовку на лайнере SH Diana

Ранее газета The Times сообщила, что российские пассажиры SH Dianа объявили голодовку, требуя вернуть деньги за прерванный круиз. Компания Swan Hellenic подтвердила неисправность судна и заявила, что пассажирам был предложен возврат в размере 50% от потраченной суммы или сертификат на 65% для оплаты другого круиза. Перевозчик также подтвердил, что не все клиенты согласились с этими условиями.