ТАСС: почти все туристы завершили голодовку на лайнере SH Diana

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пассажиры лайнера SH Diana, прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправностей в силовой установке судна, завершили голодовку в знак протеста, ее продолжает лишь одна туристка из РФ — Наталья Литвинова. Об этом ТАСС сообщил пассажир лайнера Илья Строков.
«Они (пассажиры — прим. ТАСС) сдались. Они практически не выходят из каюты, по слухам, с ними договорились», — сказал Строков.
Наталья Литвинова в беседе с ТАСС отметила, что чувствует себя нормально. «Нормально, спасибо. Но это (голодовка — прим. ТАСС) не помогает [решить проблему]», — сказала собеседница агентства.
Ранее газета The Times сообщила, что российские пассажиры SH Dianа объявили голодовку, требуя вернуть деньги за прерванный круиз. Компания Swan Hellenic подтвердила неисправность судна и заявила, что пассажирам был предложен возврат в размере 50% от потраченной суммы или сертификат на 65% для оплаты другого круиза. Перевозчик также подтвердил, что не все клиенты согласились с этими условиями.