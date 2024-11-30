Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: почти все туристы завершили голодовку на лайнере SH Diana

Акцию продолжает лишь одна россиянка.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Пассажиры лайнера SH Diana, прервавшего круиз в Антарктиду из-за неисправностей в силовой установке судна, завершили голодовку в знак протеста, ее продолжает лишь одна туристка из РФ — Наталья Литвинова. Об этом ТАСС сообщил пассажир лайнера Илья Строков.

«Они (пассажиры — прим. ТАСС) сдались. Они практически не выходят из каюты, по слухам, с ними договорились», — сказал Строков.

Наталья Литвинова в беседе с ТАСС отметила, что чувствует себя нормально. «Нормально, спасибо. Но это (голодовка — прим. ТАСС) не помогает [решить проблему]», — сказала собеседница агентства.

Ранее газета The Times сообщила, что российские пассажиры SH Dianа объявили голодовку, требуя вернуть деньги за прерванный круиз. Компания Swan Hellenic подтвердила неисправность судна и заявила, что пассажирам был предложен возврат в размере 50% от потраченной суммы или сертификат на 65% для оплаты другого круиза. Перевозчик также подтвердил, что не все клиенты согласились с этими условиями.