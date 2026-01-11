ТАСС: оставшийся без туристов РФ финский аэропорт будет закрыт до конца марта

«Диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не будет работать как минимум до конца суток 28 марта, до этого времени не будет также осуществляться сопровождение в подконтрольном аэропорту районе воздушного пространства», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в указанный период возможны только разовые рейсы по отдельным заявкам.