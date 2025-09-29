ТАСС: Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТ им. Горького

«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», — сказал собеседник агентства.
Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Впоследствии в театре и еще по нескольким адресам прошли обыски и другие следственные действия в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены театра, в ходе которых изъяли необходимую документацию и другие носители информации. После Кехмана доставили на допрос в Следственный комитет, который расследует это уголовное дело, а на следующий день — отпустили после проведения следственных действий.