ТАСС: Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТ им. Горького

Впоследствии в театре и еще по нескольким адресам прошли обыски и другие следственные действия в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены театра, в ходе которых изъяли необходимую документацию и другие носители информации. После Кехмана доставили на допрос в Следственный комитет, который расследует это уголовное дело, а на следующий день — отпустили после проведения следственных действий.