ТАСС: Кехмана сняли с поста генерального директора МХАТ им. Горького

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман снят со своего поста. Об этом ТАСС сообщил источник.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Абрамович Кехман снят с должности генерального директора МХАТ имени Горького», — сказал собеседник агентства.

Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Впоследствии в театре и еще по нескольким адресам прошли обыски и другие следственные действия в рамках дела о растрате при реконструкции старой сцены театра, в ходе которых изъяли необходимую документацию и другие носители информации. После Кехмана доставили на допрос в Следственный комитет, который расследует это уголовное дело, а на следующий день — отпустили после проведения следственных действий.

