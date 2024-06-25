Тасманский художественный музей повесил картины Пикассо в женском туалете

Тасманский Mузей старого и нового искусства (MONA) разместил часть своей коллекции картин Пикассо в женском туалете — и вовсе не потому, что больше их некуда вешать.
MONA — частный музей, основанный миллиардером и филантропом Дэвидом Уолшем. Картины Пикассо были частью новой выставки Кирши Кешель, куратора, художницы и жены Дэвида. Выставка была предназначена только для женщин, и размещалась в специальном Дамском крыле — части музея, куда мужчинам вход запрещен (это тоже задумка Кирши). Одна из тем выставки — эксклюзия, исключение мужчин и женщин из разных социальных процессов и практик.
Но в апреле этого года в художественный замысел вмешался Тасманский гражданский суд. В 2023 году мужчина пожаловался на дискриминацию из-за того, что его не пустили в Дамское крыло, и музею было дано 28 дней на то, чтобы изменить правила и начать пускать на выставку всех посетителей. В ответ на решение суда музей закрыл выставку. Об интересном гендерном конфликте.
На днях Кирши Кешель выложила в социальных сетях видео с текстом «Новая выставка в MONA — только для женщин». На видео она рассказала, что после решения суда музей изменил другие правила — раньше все туалеты в нем были доступны обоим полам, но теперь туалеты поделили на мужские и женские.
«Поскольку из-за решения суда выставка закрылась, я даже не знала, куда девать Пикассо», — поделилась художница, демонстрируя, как он висит в женском туалете, где мужчины его теперь точно не посмотрят.
Кешель предложила музею изменить статус Дамского крыла на церковь, школу или бутик, чтобы иметь право отказывать в посещении людям одного пола в согласии с тасманским законодательством.
Дамское крыло открылось в 2020 году. На входе в него мужчины-дворецкие говорили посетительницам комплименты и предлагали шампанское, после чего дамы могли наслаждаться ценными произведениями мирового искусства.
Кирши совершенно не расстроена решением суда — напротив, она сообщила, что это привело ее в восторг. «Тот факт, что мужчины чувствуют себя исключенными и оскорбленными, и есть то произведение искусства, которое я стремилась создать», — объясняет художница.
7 мая музей заявил, что подаст апелляцию на решение суда.
Георгий Мазуркевич