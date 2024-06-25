Тасманский художественный музей повесил картины Пикассо в женском туалете

Но в апреле этого года в художественный замысел вмешался Тасманский гражданский суд. В 2023 году мужчина пожаловался на дискриминацию из-за того, что его не пустили в Дамское крыло, и музею было дано 28 дней на то, чтобы изменить правила и начать пускать на выставку всех посетителей. В ответ на решение суда музей закрыл выставку. Об интересном гендерном конфликте.