«Тащите ваши денежки!»: как защитить детей от мошенников

Помните мультфильм «Анастасия»? Чтобы добраться до Парижа, главной героине нужна была виза. Конечно, купить ее можно только за деньги, а у девочки-сиротки из приюта при себе не было ни гроша.
Чтобы достичь цели, юной леди пришлось прибегнуть к помощи местного афериста. И если в сказочном сюжете все закончилось хорошо, то в реальной жизни последствия такого решения могли бы быть плачевными.
Принято думать, что чаще всего мошенники разводят на деньги представителей старшего поколения, но нередки случаи, когда на уловки жуликов попадаются дети. Они либо раскрывают данные своей карты, либо передают информацию о родителях. Защитить чадо можно, если знать основные схемы развода и объяснить ребенку, как защититься.
1. «Переведи деньги и получи награду»
Чем старше ребенок, тем больше у него обычно появляется желаний. И хотят они не просто новый самолетик или машинку, а хороший велосипед, качественный смартфон, а может, брендовую вещь. И, конечно, приходится объяснять чаду ценность средств и поддерживать, когда ребенок начинает копить на мечты. Но достичь желаемого всегда хочется побыстрее.
А когда в мессенджер или в соцсетях прилетает объявление «хочешь заработать 2 тысячи рублей прямо сейчас?», подростку и вовсе трудно удержаться от соблазна. В переписке или во время телефонного разговора собеседник рассказывает, что нужно сделать: оформить обычную дебетовую карту и отдать ее, получив то самое денежное вознаграждение. Да еще и предлагают удвоить-утроить гонорар, если ребенок вовлечет друзей. Казалось бы, что может быть проще? Или же мошенник может переслать 10 тысяч рублей на карту и попросить ребенка перевести на другой счет 8, а себе оставить 2. Такие промежуточные счета называют дропперскими, но подросток даже и не понимает, что участвует в схеме развода других людей.
Между тем, подростка могут привлечь за соучастие в мошенничестве, а это уже уголовная ответственность. Потому всегда интересуйтесь, получается ли у вашего чада копить? Если ребенок обрадовался легкому заработку, это повод насторожиться.
2. «Лови фото с вечеринки!»
Главная цель мошенника — получить данные с приложений, в том числе банковских, а потом списать деньги. И тут в ход идут все средства. Например, 15-летняя Даша получает сообщение от друга в соцсети, мол «смотри, тут все фотки со вчерашней тусовки. Загрузил в облако, вот ссылка…».
Ничего не подозревая, Даша кликает по ссылке, но видит там не фотографии, а пустой сайт. Тем временем на смартфон незаметно устанавливается шпионское приложение. А через пару дней Даша идет в магазин, чтоб купить газировку, но оплатить покупку не может — на карте уже нет ни копейки!
Что же случилось? Жулики взломали аккаунт друга, а потом и заполучили доступ в мобильное банковское приложение с помощью вирусной программы и списали с карты ребенка все деньги.
Чтобы такого не произошло, объясните чаду, что не нужно сразу переходить по подозрительным ссылкам, а если они приходят от имени друзей, лучше перезвонить им и уточнить, действительно ли что-то было отправлено? По такому же принципу от имени близких может приходить просьба срочно сбросить деньги или выручить в беде.
3. «Давай Пушкинскую карту! Выведем с нее деньги»
Уже с 14 лет подростки могут оформить Пушкинскую карту, на которую государство ежегодно начисляет 5 тысяч рублей. Средства нельзя снять, но можно потратить на билеты в кино, театры, на концерты. Тем не менее мошенники обещают, что это возможно.
За «рабочую» схему обналичивания денег они просят перекинуть 100−200 рублей. Но эти схемы, конечно же, не действуют. Иногда аферисты обещают, что могут перекинуть деньги с Пушкинской карты на карту жертвы за комиссию. За такие «услуги» они могут просить по 2−3 тысячи рублей. А получив предоплату, тут же исчезают.
4. «Вы выиграли смартфон! Оплатите доставку»
Каждый день в соцсетях проводятся тысячи розыгрышей. И распознать, какие из них настоящие, ребенку достаточно сложно. Тут и взрослый не всегда разберется. Дети хорошо поддаются влиянию, и когда приходит заветное сообщение о выигрыше, радость буквально захлестывает, и ребенок готов сделать что угодно, чтоб заполучить дорогой приз.
А тем временем аферисты затягивают в сети — остался только один шаг: заплатить за доставку! И если у ребенка на карте недостаточно средств, он может найти карту родителя, если попадется на этот крючок.
Как уберечь детей от обмана и защитить деньги
1. Расскажите ребенку, как действуют мошенники
Предупрежден — значит вооружен. Простыми словами нужно рассказать, как действуют жулики. Объясните, по каким ссылкам не нужно переходить. Более взрослым можно показать, как могут выглядеть фишинговые сайты. Предупредите, чтоб ребенок ни в коем случае не фотографировал и не отправлял никому банковскую карту или паспорт и не называл секретныйcvv-код на обороте. А если кто-то из знакомых просит срочно перевести деньги, этому человеку лучше позвонить.
2. Чаще интересуйтесь, как дела
Если будут выстроены доверительные отношения, то чадо расскажет и о новых знакомствах и о том, что беспокоит. Читать личные переписки и устанавливать жесткие ограничения не стоит, но вот интересоваться, что происходит в жизни ребенка, нужно регулярно. Тогда можно избежать беды и пресечь влияние мошенника.
3. Установите уведомления о тратах
Заведите ребенку «детскую» карту. С ней проще контролировать детские покупки. На своем смартфоне установите уведомления о тратах. И если вдруг сумма резко выросла или в короткий промежуток времени произошло несколько списаний, поинтересуйтесь, где сейчас карточка. Возможно, она была утеряна, тогда можно оперативно ее заблокировать.