«Тащите ваши денежки!»: как защитить детей от мошенников

А когда в мессенджер или в соцсетях прилетает объявление «хочешь заработать 2 тысячи рублей прямо сейчас?», подростку и вовсе трудно удержаться от соблазна. В переписке или во время телефонного разговора собеседник рассказывает, что нужно сделать: оформить обычную дебетовую карту и отдать ее, получив то самое денежное вознаграждение. Да еще и предлагают удвоить-утроить гонорар, если ребенок вовлечет друзей. Казалось бы, что может быть проще? Или же мошенник может переслать 10 тысяч рублей на карту и попросить ребенка перевести на другой счет 8, а себе оставить 2. Такие промежуточные счета называют дропперскими, но подросток даже и не понимает, что участвует в схеме развода других людей.