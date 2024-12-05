Таролог предсказал подорожание раскладов на 200% в ближайшие два года

«Все, что выходит из области общих тенденций в область конкретики, в Таро считается сверхсложной задачей. “Что? Где? Когда?” в сфере работы с картами — вопросы для “знатоков”. Сегодня можно купить консультацию за 5−10 тыс. рублей за час у профессионала, который в целом ориентируется в деловом аспекте применения Таро. 2025−2026 год может сформировать рынок узких специалистов, которые прочно займут ниши, сделают апгрейд методик. И цены вырастут в три раза», — допустил Гулый.