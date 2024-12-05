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Таролог предсказал подорожание раскладов на 200% в ближайшие два года

Цены на услуги финансовых тарологов, которые делают расклады для бизнесменов, вырастут втрое в 2025—2026 годы.

Источник: Shutterstock

Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по деловой эзотерике, руководитель одного из московских клубов Таро Александр Гулый.

«Все, что выходит из области общих тенденций в область конкретики, в Таро считается сверхсложной задачей. “Что? Где? Когда?” в сфере работы с картами — вопросы для “знатоков”. Сегодня можно купить консультацию за 5−10 тыс. рублей за час у профессионала, который в целом ориентируется в деловом аспекте применения Таро. 2025−2026 год может сформировать рынок узких специалистов, которые прочно займут ниши, сделают апгрейд методик. И цены вырастут в три раза», — допустил Гулый.

Он предположил, что когда спрос на финансовых тарологов станет устойчивым, таких «знатоков», вложившихся в деловую специализацию, станет больше уже в 2025 году. Тарологи получат дополнительное образование в области финансов и поднимут цены, считает эзотерик.

Согласно опросу Битрикс 24, 95% предпринимателей заявили, что остались удовлетворены оказанной услугой, 92% намерены пользоваться ей и дальше.