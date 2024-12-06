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Тарифы на проезд в Москве по карте «Тройка» изменятся с 2 января 2025 года

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Проезд по карте «Тройка» в наземном городском транспорте, метро и МЦД в центральной зоне в Москве повысится с 57 рублей до 63 рублей со 2 января 2025 года. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

Источник: Агентство «Москва»

«С 2 января 2025 года изменятся тарифы на проезд в городском транспорте», — говорится в сообщении.

Так, стоимость поездки по карте «Тройка» в наземном городском транспорте, метро и МЦД в центральной зоне составит 63 рубля. В пригородной зоне проезд повысится с 76 до 84 рублей. Наиболее выгодной плата за проезд в метро и МЦД останется по биометрии — она составит 59 рублей. в центральной зоне и 78 рублей в пригородной. Поездка по тарифу «90 минут» будет стоить 94 рубля.

Стоимость одной поездки по билетам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменится в среднем на 2 рубля. Билет «Единый» на 60 поездок выведут из продажи из-за низкой популярности. Пересадки между наземным транспортом и между метро, МЦК, МЦД останутся бесплатными.

Кроме того, с 1 января обновится стоимость перемещения и хранения транспортных средств.