Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уралвагонзавод» переведет часть сотрудников на четырехдневку

С 15 декабря «Уралвагонзавод» переводит сотрудников на сокращенную рабочую неделю. Сообщается, что такое решение было принято из-за падения спроса.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

«Уралвагонзавод» является крупнейшим в России разработчиком и производителем бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. На последние сейчас упал спрос, сообщили в компании.

«Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции», — приводит URA.ru сообщение пресс-службы завода.

Также отмечается, что новый режим работы не распространяется на исполнение государственного оборонного заказа, и сотрудники сотрудники вагонного производства могут перевестись сюда, как на «другие направления, обеспеченные заказами». Для них организуют переобучение на новые специальности.

В состав концерта «Уралвагонзавод» входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это единственное в РФ предприятие, которое производит танки и гусеничную бронетехнику.

Ранее сообщалось, что 87% компаний в РФ не готовы к переходу на четырехдневную неделю.