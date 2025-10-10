«Уралвагонзавод» переведет часть сотрудников на четырехдневку

«Уралвагонзавод» является крупнейшим в России разработчиком и производителем бронетанкового вооружения и техники, а также грузового подвижного состава. На последние сейчас упал спрос, сообщили в компании.
«Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов, задействованных в гражданском сегменте. Это вызвано падением спроса на производство гражданской продукции», — приводит URA.ru сообщение пресс-службы завода.
Также отмечается, что новый режим работы не распространяется на исполнение государственного оборонного заказа, и сотрудники сотрудники вагонного производства могут перевестись сюда, как на «другие направления, обеспеченные заказами». Для них организуют переобучение на новые специальности.
В состав концерта «Уралвагонзавод» входит более 40 предприятий, конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов в России и за ее пределами. Это единственное в РФ предприятие, которое производит танки и гусеничную бронетехнику.
Ранее сообщалось, что 87% компаний в РФ не готовы к переходу на четырехдневную неделю.