Танкер с российской нефтью застрял у берегов Китая — СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.
Согласно данным издания, причиной нежелания китайских покупателей приобретать российскую нефть стали опасения вторичных санкций Вашингтона, а также снижение потребности в энергоресурсах из РФ.
Дело в том, что цена на нефть сорта ESPO превышает потолок в 60 долларов за баррель, установленный странами «Большой семерки».
Основными покупателями нефти из России остаются небольшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), поскольку они не имеют никаких интересов в долларовой зоне, а значит, не опасаются возможного ввода санкций.
Напомним, 10 января Минфин США ввел санкции против российского энергетического комплекса. Под ограничения попали более чем 180 танкеров, а также трейдеры и страховщики. С тех пор танкеры с российской нефтью неоднократно простаивали у берегов Китая. В частности, 15 января сообщалось о простаивании пяти танкеров, перевозящих почти 4 млн баррелей нефти из РФ. По информации Bloomberg трейдеры также отказывались покупать российские энергоресурсы из-за опасений попасть под санкции.
Действующий потолок цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель был установлен на встрече министров финансов стран «Большой семерки» в декабре 2022 года. Такая мера принималась с целью сокращения доходов России, но в то же время недопущения резкого сокращения мировых поставок нефти.
В мае текущего года сообщалось, что Евросоюз предложит G7 снизить этот потолок цен на российскую нефть. По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, конкретный предлагаемый уровень предельной цены на нефть из РФ не был согласован, но по информации издания речь шла о потолке в 50 долларов за баррель.