Танкер с российской нефтью застрял у берегов Китая — СМИ

Напомним, 10 января Минфин США ввел санкции против российского энергетического комплекса. Под ограничения попали более чем 180 танкеров, а также трейдеры и страховщики. С тех пор танкеры с российской нефтью неоднократно простаивали у берегов Китая. В частности, 15 января сообщалось о простаивании пяти танкеров, перевозящих почти 4 млн баррелей нефти из РФ. По информации Bloomberg трейдеры также отказывались покупать российские энергоресурсы из-за опасений попасть под санкции.