Таможенники нашли в мешке Деда Мороза запрещенную к вывозу валюту

Помимо одежды таможенные инспекторы нашли в мешке завернутые в фольгу пачки банкнот суммой на €18 тыс., а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками из группы тиреоидных средств. Товары направлены на экспертизу, рассказали в ФТС.