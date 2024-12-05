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Таможенники нашли в мешке Деда Мороза запрещенную к вывозу валюту

Российские таможенники обнаружили в новогоднем мешке Деда Мороза запрещенную к вывозу валюту, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

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Контрабанду выявили при сканировании посылки с одеждой, которую почтой отправил в Ригу житель Санкт-Петербурга.

Помимо одежды таможенные инспекторы нашли в мешке завернутые в фольгу пачки банкнот суммой на €18 тыс., а также четыре пары серебряных серег, брошь и 16 блистеров с таблетками из группы тиреоидных средств. Товары направлены на экспертизу, рассказали в ФТС.

Отправителю грозит штраф до трехкратного размера стоимости товаров с их возможной конфискацией в соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 16.1 КоАП России, добавили в ведомстве.