Талисманом пермского наркодиспансера стала белочка

Белочка — это не только очаровательный пушистый грызун, который любит орехи, но еще и эвфемизм для галлюцинаторного состояния, которое наступает у людей, чересчур увлекшихся употреблением алкоголя или наркотических веществ: выражение «приходит белочка» знают даже те, кто не сталкивался с этим состоянием лично.
А вот к пациентам и сотрудникам Пермского краевого наркологического диспансера белочка, похоже, пришла навсегда: как рассказал региональный новостной портал 59.ru, учреждение решило сделать белочку в халате своим талисманом.
В интервью изданию главный врач больницы Дмитрий Михневич рассказал, что белка была выбрана из целого ряда претендентов: среди других животных были, к примеру, лягушка и гремлин, похожий на малыша-Йоду из сериала «Мандалорец».
Главврач уверен, то белка символизирует предусмотрительность, процветание, удачу, наслаждение жизнью, настойчивость, решимость и бдительность.
«Наша белочка — это полная противоположность той “адской белке”, которая с десяток лет назад фигурировала в роликах [имеется в виду социальная реклама Минздрава начала 2010-х годов — прим. ред.]. Наша белочка придерживается здорового образа жизни, занимается спортом, она интеллектуал, позитивная и оптимистичная, и, конечно же, она настоящий друг, который всегда поможет и поддержит в трудной ситуации» — рассказал изданию Дмитрий.
Сейчас наркодиспансер выбирает имя белочке — предложить свои варианты могут подписчики группы учреждения в VK. Среди уже предложенных вариантов — Лапочка, Делирия, Этилий, Нежданчик, Ремиссия, Крошка-малышка, Похмеляша и, конечно, Орешник.
Белку в халате учреждение планирует использовать в социальных сетях, на буклетах и выставочных стендах — а если найдутся средства, в больнице появится и кукла талисмана, буквально явившись пациентам во весь рост.
Ранее рассказывали про талисман, который выбрал для католической церкви Ватикан: это аниме-девочка в капюшоне.