Талисманом пермского наркодиспансера стала белочка

«Наша белочка — это полная противоположность той “адской белке”, которая с десяток лет назад фигурировала в роликах [имеется в виду социальная реклама Минздрава начала 2010-х годов — прим. ред.]. Наша белочка придерживается здорового образа жизни, занимается спортом, она интеллектуал, позитивная и оптимистичная, и, конечно же, она настоящий друг, который всегда поможет и поддержит в трудной ситуации» — рассказал изданию Дмитрий.