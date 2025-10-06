Популярные темы
Талибан ответил на предложение Трампа о возврате авиабазы Баграм: Кабул занял принципиальную позицию

SN: Талибан отверг призыв Трампа вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане.

Источник: Reuters

Главный представитель движения Талибан (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России) Забиулла Муджахид решительно отклонил предложение президента США Дональда Трампа о возврате авиабазы Баграм в Афганистане. В интервью телеканалу Sky News он заявил, что афганский народ никогда не позволит передать свою территорию иностранным государствам.

«Афганцы никогда и ни при каких обстоятельствах не позволят передать свою землю кому-либо», — указал он.

При этом высокопоставленный представитель талибов сообщил о проведении переговоров с Соединенными Штатами относительно возобновления работы дипломатических миссий. Он подтвердил, что его правительство обсуждало вопрос повторного открытия афганского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Кабуле. Муджахид выразил заинтересованность в возобновлении работы дипломатических представительств в обеих столицах.