Талибан ответил на предложение Трампа о возврате авиабазы Баграм: Кабул занял принципиальную позицию

При этом высокопоставленный представитель талибов сообщил о проведении переговоров с Соединенными Штатами относительно возобновления работы дипломатических миссий. Он подтвердил, что его правительство обсуждало вопрос повторного открытия афганского посольства в Вашингтоне и американского посольства в Кабуле. Муджахид выразил заинтересованность в возобновлении работы дипломатических представительств в обеих столицах.