Виктор Минков: «Театр чувствует социальный нерв и меняется каждый день»

— Я думаю, что сейчас вопреки трендам, театр очень интересен зрителю. Людям нужна отдушина, живое слово и действие. А театр — это единственный вид искусства, когда «здесь и сейчас» — зритель в зале, артист на сцене, и между ними происходит магия человеческого общения. И то, что спектакли очень нужны зрителю, подтверждают продажи. Плюс, как мы знаем, ушло западное кино. И публика, которая раньше была в кинозалах, теперь оказалась в театрах. Людям нужно чувствовать некую сопричастность, когда они вместе сопереживают или смеются, искусство объединяет и ведет к катарсису — это важно.