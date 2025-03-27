Виктор Минков: «Театр чувствует социальный нерв и меняется каждый день»

— Почему театр, несмотря на обилие контента в интернете и масс-медиа, до сих пор не утратил зрителя?
— Я думаю, что сейчас вопреки трендам, театр очень интересен зрителю. Людям нужна отдушина, живое слово и действие. А театр — это единственный вид искусства, когда «здесь и сейчас» — зритель в зале, артист на сцене, и между ними происходит магия человеческого общения. И то, что спектакли очень нужны зрителю, подтверждают продажи. Плюс, как мы знаем, ушло западное кино. И публика, которая раньше была в кинозалах, теперь оказалась в театрах. Людям нужно чувствовать некую сопричастность, когда они вместе сопереживают или смеются, искусство объединяет и ведет к катарсису — это важно.
— Вы в 24 года возглавили «Приют комедианта». Что вас «заставило» перейти в театр им. В. Ф. Комиссаржевской? Все-таки вы там проработали почти 30 лет. Не жаль было расставаться с родными стенами?
— Это очень сложная история, потому что я оставил театр, которым руководил почти три десятилетия. Однако я не мог отказаться от предложения возглавить знаменитый театр, который является брендом Санкт-Петербурга. Странно было бы пропустить шанс сопричастности к великой сцене с колоссальной историей, пройти мимо театра, вынесшего блокаду. Тут прекрасно все — восхитительная труппа, расположение на Итальянской улице, и, конечно, это новый вызов — возможность «делать другой, СВОЙ театр». Я подумал: надо рискнуть.
— В свое время вы реализовали в «Приюте комедианта» уникальную модель театра без постоянной труппы, с участием приглашенных актеров. Что ждать актерам театра им. В. Ф. Комиссаржевской? Вы будете предлагать приглашенных звезд на роли в спектаклях? Или труппа останется без изменений?
— В театре Комиссаржевской, конечно, этого не будет. В труппе сейчас есть и ученики Рубена Сергеевича Агамирзяна, и народный артист Иван Иванович Краско, которому 94 года, и он продолжает выходить на сцену, народные артисты России Тамара Абросимова, Георгий Корольчук, плеяда заслуженных артистов, прекрасных молодых актеров. Нет, театр Комиссаржевской — это другая система. Ну, а дальше, вы прекрасно понимаете, каждый новый спектакль — это риск. Полюбится постановка привыкшему к театру зрителю или нет — всегда тайна.
— Расскажите, почему вы решили поставить именно по мотивам комедии Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты»?
— Моя программа, озвученная коллективу на три ближайших года — русская и зарубежная классика. Но, я хочу, чтобы классика не была синонимом «кринолинного» или, не дай Бог, «нафталинного» театра. Классика вечна, потому что поднимает всегда актуальные темы любви, предательства, верности Родине, земле, где ты живешь. Это тоже очень важно. Это, упаси Господь, ни в коем случае, никакие не сенсации! Это тот живой, сегодняшний, красивый, яркий во всех смыслах эффектный театр, который, на мой взгляд, очень нужен современному зрителю.
— Расскажите, что еще ждет зрителей? Какие премьеры? Какие гастроли запланированы в этом году? Что вы ждете от сезона-2025?
— Мы выпустили премьеру «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Баргмана, которая уже вызвала и споры, и восторги, и большие дискуссии. Мне кажется, как раз, когда возникает дискуссия — в этом и есть настоящий театр. Всегда смущали перегибы, когда весь зал «в воздух чепчики бросает» или, наоборот, зритель «кидает помидоры» и уходит. Для меня главный критерий театра — когда, человек, посмотревший спектакль вспоминает об этом на следующий день.
Впереди у нас премьера к 9 Мая — мы делаем спектакль под названием «Многоголосье». Это голоса артистов разных жанров, с упором, безусловно, на фронтовые бригады артистов театра Комиссаржевской. Это будет репертуарный спектакль и мы рискнем, 22 июня начать спектакль в 4 часа утра. В Петербурге — это белые ночи, это центр города, который гуляет, — я считаю это очень символично.
А в начале июня у нас состоится премьера спектакля «Зойкина квартира» по Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который ставит молодой, но уже очень известный режиссер Хуго Эрикссен. Нас ждут три гастрольных выезда и в декабре мы попробуем представить на суд публики спектакль «Трехгрошовая опера» по Бертольду Брехту — мюзикл в постановке Алексея Франдетти. А на малой сцене выпускник ГИТИСа Иван Шалаев уже приступил к репетициям «Белых ночей» Федора Михайловича Достоевского.
— Как изменился театр в России?
— Он меняется каждый день. Потому что театр не может жить в отрыве от реальности, он «задевает струны» сегодняшнего человека и очень четко «чувствует нерв» того, что происходит за стенами наших домов.
— В эфире радиостанции «Говорит Москва» доцент кафедры менеджмента Президентской Академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский сказал, что цена на билеты театр должна быть около 350 рублей. Вы с этим согласны?
— Я категорически не согласен. Вы знаете, 350 рублей сейчас стоит чашка капучино в ресторане. Мы можем поставить на одни весы чашку капучино и работу артистов на сцене театра? Мне кажется, это девальвация театра, творчества и души. И я скажу так — стоимость билетов должна быть разной, чтобы театр был, по словам Станиславского, «общедоступным».