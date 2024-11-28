Талантлив и добр: пять интересных фактов об Антоне Рубинштейне

28 ноября 1829 года родился Антон Рубинштейн — выдающийся российский композитор и пианист, талантливый дирижер, а также основатель первой русской консерватории в Санкт-Петербурге. В честь 195-летия с его дня рождения предлагаем вместе с редакцией ВФокусе Mail узнать интересные и малоизвестные факты об авторе культовых опер «Демон» и «Дмитрий Донской».
Родился в зажиточной еврейской семье
Антон Рубинштейн родился в зажиточной семье 28 ноября 1829 года в деревне Выхватинцы (Молдова). Его родители были евреями, принявшими греко-православную религию, когда будущему композитору исполнилось два года.
В 1834 году вся семья Рубинштейнов переехала в Москву, где его отец спустя год основал карандашную фабрику. Антон, четвертый из шести детей, получил хорошее образование от своей матери Катерины Христофоровны, и у нее же он взял свои первые уроки игры на фортепиано.
В десять лет впервые выступил на концерте
В 1835 году, когда отец Рубинштейна открыл небольшую фабрику в Москве, родился его брат Николай — одаренный пианист, который пошел по стопам старшего брата. Обоих мальчиков обучала игре на фортепиано сначала мать, а затем ведущий преподаватель фортепиано в Москве — Александр Виллоинг.
Благодаря своему природному дару и трудолюбию Антон дал свой первый публичный концерт в Москве в возрасте десяти лет в 1839 году, а на следующий год Виллоинг взял его с собой за границу в трехлетнее концертное турне.
Был знаком с музыкальной элитой и представлен императорской семье
Спустя несколько лет после своего первого концерта, в 1841 году, Антон Рубинштейн, под личным руководством Виллоинга, дал серию концертов в европейских странах — Германии, Голландии, Скандинавии и Франции.
Во время пребывания в Париже он побывал в гостях у Шопена, который произвел на него глубокое впечатление. Несколько позже он познакомился с Листом, в то время музыкальным кумиром Европы. Последний был так увлечен игрой мальчика, что заключил его в объятия и заявил, что сделает своим культурным наследником.
В 1842 году Рубинштейн также посетил Лондон, где завоевал восхищение Мошелеса, и познакомился с Мендельсоном на закрытом концерте, данном перед королевой Викторией.
По возвращении в Россию в 1843 году Антон был приглашен в Зимний дворец, где его представили императорской семье. Император Николай I отнесся к нему благосклонно и, обняв, шутливо обратился к нему «ваше превосходительство».
Провел за восемь месяцев 215 концертов в Америке
В 1872—1873 годах Антон отправился в турне по Северной Америке со скрипачом Генриком Венявским, где они сыграли за восемь месяцев 215 концертов. За свои выступления композитор получил огромный по тем временам гонорар — 80 тысяч рублей.
По предварительным расчетам, на сегодняшний день эту сумму можно приравнять к 47−48 млн рублей.
Пожертвовал баснословную сумму на добрые дела
Многие биографы и критики, говоря об Антоне Рубинштейне, отмечали его доброту и щедрость. Так, например, Александр Оссовский однажды написал, что «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; по приблизительному расчету, им было пожертвовано около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая безвозмездного участия в концертах в пользу всяких учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал».
Согласно источникам, в последний раз Рубинштейн сыграл на благотворительном концерте в пользу слепых в Санкт-Петербурге в 1893 году.
Ранее рассказывали интересные и малоизвестные факты из биографии французского писателя, философа и гения просветительской мысли XVIII века — Вольтера.