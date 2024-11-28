Талантлив и добр: пять интересных фактов об Антоне Рубинштейне

Многие биографы и критики, говоря об Антоне Рубинштейне, отмечали его доброту и щедрость. Так, например, Александр Оссовский однажды написал, что «денежная щедрость Рубинштейна замечательна; по приблизительному расчету, им было пожертвовано около 300 000 рублей на разные добрые дела, не считая безвозмездного участия в концертах в пользу всяких учащихся, которым А. Г. всегда покровительствовал, и не принимая во внимание тех раздач, которых никто не видел и не считал».