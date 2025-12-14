Таксисты «Яндекса» в ряде городов 15 декабря организуют забастовку за улучшение условий труда

Валерия Федоренко журналист из Владивостока «По крайней мере, у нас во Владивостоке в последние дни есть проблемы с “Яндекс Такси”. У них не очень хорошо просто с подачей машины. Я живу практически в центре города. Если раньше за две-три минуты, ну максимум за пять такси уже приезжало, то сейчас можно ждать 10−15 минут. Это считается нормальное ожидание. И “Яндекс Такси” постоянно мне как пассажиру пытается предложить поискать и в других категориях тоже. Но я езжу на экономе».