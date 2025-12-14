Таксисты «Яндекса» в ряде городов 15 декабря организуют забастовку за улучшение условий труда

Таксисты против агрегаторов. Водители машин с шашечками в понедельник, 15 декабря, обещают устроить акцию протеста в регионах. Ее участники намерены отказаться от выполнения заказов на 24 часа, чтобы заставить «Яндекс Такси» улучшить условия работы водителей. Об основных претензиях к агрегатору Бизнес ФМ рассказал московский водитель Сергей — он еще и администратор чата таксистов в Telegram с 12 тысячами участников:
«Первая проблема — это “Яндекс”. За то, что он принимает заказ у пассажира и дает водителю, “Яндекс”, берет за это комиссию до 28%. Все в зависимости от класса машины. Плюс 9% берет дополнительно “Яндекс” за то, что таксист хочет работать в своем районе. Плюс дополнительно 9% — за то, что водитель берет заказ по пути, ну, там, на работу или по делам. Если водитель хочет при получении заказа видеть точку Б, куда едет пассажир, то водитель за это должен платить “Яндексу” дополнительно 4%».
Водители считают справедливой комиссию агрегатора в 10%. Кроме того, таксисты требуют увеличить минимальную стоимость заказа. «Чтобы исключить поездки по 79 рублей», — объяснил один из активистов. Сергей устроил опрос в чате, и мнения таксистов разделились почти поровну. 55% проголосовавших не выйдут на линию 15 декабря. 45% или пока не определились, или точно будут возить пассажиров в этот день.
Таксист Роман из подмосковной Рузы пока не знает, как поступить:
«Я, наверное, думаю, что я дома посижу денек, посмотрю, что днем будет твориться, а вечером выйду, может, работать. Некоторые не хотят бастовать, потому что думают, что приезжим это будет на руку. Типа мы все будем стоять, не работать, а приезжие будут за нас все заказы брать. Кто как говорит. Кто-то говорит — сидите дома, кто-то говорит — работать надо. Тут не поймешь, что из этого лучше».
Координатора «тихой» забастовки, похоже, не существует. Есть несколько пабликов, где общаются те, кто собирается принять участие в акции. Но пока сложно понять, насколько массовой она будет. Так, за два дня до намеченной забастовки журналисты самарского «МК» опросили местных таксистов, и оказалось, что многие вообще не слышали об этой акции, а другие не хотят «стоять себе в убыток».
Были сообщения, что к забастовке присоединятся водители из Брянска, Воронежа и Перми. Обещают не выйти на линию и таксисты во Владивостоке. А в столице Приморья с такси и без того все не очень хорошо. Продолжает журналист из Владивостока Валерия Федоренко:
Валерия Федоренко журналист из Владивостока «По крайней мере, у нас во Владивостоке в последние дни есть проблемы с “Яндекс Такси”. У них не очень хорошо просто с подачей машины. Я живу практически в центре города. Если раньше за две-три минуты, ну максимум за пять такси уже приезжало, то сейчас можно ждать 10−15 минут. Это считается нормальное ожидание. И “Яндекс Такси” постоянно мне как пассажиру пытается предложить поискать и в других категориях тоже. Но я езжу на экономе».
Один из активистов в чате водителей такси написал, что, если 15 декабря на работу по всей России не выйдет хотя бы 50 тысяч водителей, агрегатор понесет серьезные убытки и начнет пересматривать систему лояльности. Но есть сомнения, что наберется столько желающих принять участие в забастовке таксистов.