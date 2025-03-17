Таксистам столичных аэропортов запретили зазывать пассажиров

В ведомстве отметили, что для пассажиров ничего не изменится: заказать такси можно у специальных стоек в аэропорту, а также через приложение или по телефону — во всех этих случаях пассажир может быть уверен, что водитель аккредитован и имеет все необходимые разрешения.