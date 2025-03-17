Таксистам столичных аэропортов запретили зазывать пассажиров

Авиаперелеты зачастую — долгое и трудное испытание, которое не заканчивается даже после приземления: уставшему пассажиру еще нужно сперва получить багаж, а затем выйти из аэропорта, миновав толпу людей, активно уговаривающих взять такси.
По крайней мере, последнюю из проблем в Московской области теперь решат: местные власти, пишет ТАСС, запретили таксистам зазывать пассажиров и навязывать им свои услуги.
Главная цель запрета — борьба с нелегальными перевозчиками и безопасность пассажиров. «Часто люди соглашаются на услуги нелегальных перевозчиков, а это небезопасно», — пояснила начальник управления регионального административно-транспортного контроля Минтранспорта Московской области Евгения Каретникова.
В ведомстве отметили, что для пассажиров ничего не изменится: заказать такси можно у специальных стоек в аэропорту, а также через приложение или по телефону — во всех этих случаях пассажир может быть уверен, что водитель аккредитован и имеет все необходимые разрешения.
«Использование услуг нелегального такси небезопасно, так как водители не имеют предрейсового медицинского и технического осмотров, зачастую не имеют необходимого водительского стажа. Кроме того, услуги таких водителей как правило дороже», — дополнила Евгения.
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