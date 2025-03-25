«Такого ни у кого нет»: В Великобритании ушло с молотка уникальное куриное яйцо

Ранее Life.ru рассказывал, что в Берлине на аукционе Ketterer Kunst выставили уникальную работу — белый холст «General 52» x 52«, созданный известным американским художником-минималистом Робертом Райманом в 1970 году. На первый взгляд это просто пустой холст в слегка тёмной раме. Однако как объясняет эксперт аукционного дома Симона Вихманн, “белый не всегда бывает белым”.