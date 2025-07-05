Госзаказ
По данным осведомленных источников Bloomberg, масштабное перевооружение связано с требованиями НАТО к Германии предоставить альянсу до семи боевых бригад в течение следующего десятилетия. Организация Североатлантического договора обратилась к Берлину с этой просьбой в рамках совместных европейских усилий по созданию новых бригад для сдерживания России.
Заказ, который рассматривают министр обороны Борис Писториус и главные генералы Бундесвера, включает до 1000 боевых танков производства KDNS и Rheinmetall, а также до 2500 бронированных боевых машин от совместного предприятия ARTEC. Акции компании Rheinmetall выросли на 3,7% на Франкфуртской фондовой бирже после публикации новостей о планах. Кроме того, Берлин получил первоначальное одобрение на покупку более 1000 бронированных модульных машин у финского производителя стоимостью до 2 млрд евро. Около 90% производства будет осуществляться в Германии, подчеркивают журналисты.
Отказ от пацифизма
По мнению эксперта Дмитрия Суслова, заместителя директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, за масштабным перевооружением стоит борьба за европейское лидерство. На фоне ослабления президента Эмманюэля Макрона во Франции и проблем премьер-министра Кира Стармера в Великобритании, новый канцлер Германии Мерц стремится занять место главного политического лидера в ЕС.
«Поскольку Европейский Союз имеет сугубо антироссийскую коннотацию сегодня, то лидировать в Европе можно только на антироссийской основе, только соревноваться в русофобии друг с другом», — отмечает Суслов. Поэтому для укрепления позиций Мерцу необходимо усиливать антироссийскую риторику и наращивать военную мощь.
Германия официально провозглашает реваншистскую политику России. Мерц публично заявляет, что не разделяет страх немецкого народа перед войной с Москвой, сформировавшийся после 1945 года. По его словам, конфликта не стоит бояться — к нему необходимо загодя готовиться. Канцлер пообещал превратить вооруженные силы страны в самые сильные в Европе.
«Евросоюз, в принципе, взял курс на ремилитаризацию. Соответственно, чтобы занять лидирующее положение в ЕС, нужно показывать высокие результаты в этой сфере. Европа готовится к большой войне с Россией. Сейчас Европа хотела бы, чтобы Украина воевала как можно дольше, истощая Россию. Но если Украина выйдет из игры по тем или иным причинам, например, если она будет разгромлена, то тогда Европа должна быть готова к прямому военному столкновению с Россией. Такая логика», — подчеркивает Суслов.
Чтобы еще больше укрепить армию, министр обороны Борис Писториус заявил в июне, что Германии необходимо будет увеличить свои вооруженные силы на 60 000 активных солдат — примерно на треть от текущего количества. Правительство надеется, что новая инициатива добровольной военной службы, которая должна вступить в силу в 2026 году, поможет достичь этих целей.
Финансирование и последствия
Масштабные военные закупки на 25 млрд евро будут финансироваться за счет наращивания внешнего долга — Германия с помощью оппозиционной партии «Зеленых» в начале этого года отказалась от строгих ограничений на заимствования в оборонных расходах. Также планируется сокращение некоторых социальных расходов. Ожидается, что законодатели могут дать зеленый свет этому проекту к концу года, а постановления будут окончательно доработаны в ближайшие месяцы.
Значительная часть заказов уйдет в США, что соответствует американским планам по увеличению оборонных расходов европейских стран до 5% ВВП. Россия, по мнению эксперта, должна воспринимать эти действия как военную угрозу и усиливать политику ядерного сдерживания, особенно в отношении Европы и Германии.
Нынешний реваншизм европейских элит, как отмечает Суслов, является попыткой скрыть собственные проблемы и провалы в большинстве вопросов. «Теряя популярность, они пытаются сохранить власть за счет антироссийской политики и наращивания оборонных расходов», — добавил он.
Дарья Баева