Такого не было со времен Третьего Рейха: зачем Берлин запускает крупнейшее перевооружение армии

«Евросоюз, в принципе, взял курс на ремилитаризацию. Соответственно, чтобы занять лидирующее положение в ЕС, нужно показывать высокие результаты в этой сфере. Европа готовится к большой войне с Россией. Сейчас Европа хотела бы, чтобы Украина воевала как можно дольше, истощая Россию. Но если Украина выйдет из игры по тем или иным причинам, например, если она будет разгромлена, то тогда Европа должна быть готова к прямому военному столкновению с Россией. Такая логика», — подчеркивает Суслов.