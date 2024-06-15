Такого не было 18 лет. Учёные говорят, что скоро произойдёт остановка Луны

Однако есть ещё такое понятие, как орбитальная прецессия Луны. Не будем утомлять читателя объяснением, что это такое, скажем лишь, что из-за неё раз в 18 с лишним лет Луна достигает своих крайних точек на горизонте и высшей (а также низшей) точки на небосводе. Эти крайности называются малым и большим лунными стояниями (или застоями).