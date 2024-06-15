Такого не было 18 лет. Учёные говорят, что скоро произойдёт остановка Луны

В ближайшие месяцы нас ждёт астрономическое явление, известное как большое луностояние, или большая остановка Луны. Оно случается раз в 18,6 лет и в последний раз было в 2006 году.
Об этом пишет научно-популярный портал Live Science.
Достигнет крайних точек на горизонте и высшей — на небе.
Траектория движения Луны по небосводу отличается от траектории движения Солнца, равно как и других небесных тел. У неё свои точки восхода и захода на горизонте, и они постоянно меняются из-за движения Земли и Луны.
Как мы помним со школьной скамьи, планеты Солнечной системы вращаются вокруг родной звезды в одной плоскости — её называют эклиптикой. Ось Земли наклонена относительно эклиптики на 23,4 градуса, благодаря чему на нашей планете бывает смена сезонов (зима и лето), а Солнце в течение года восходит и заходит в диапазоне почти 47 градусов (23,4 + 23,4).
Но орбита Луны тоже наклонена к плоскости эклиптики — этот угол равен 5,1 градуса. Из-за этого в течение месяца, делая оборот вокруг Земли, наш естественный спутник может подниматься и опускаться за горизонт в пределах 57 градусов. Вот почему Луна может восходить и заходить дальше к северу или югу, чем Солнце.
Однако есть ещё такое понятие, как орбитальная прецессия Луны. Не будем утомлять читателя объяснением, что это такое, скажем лишь, что из-за неё раз в 18 с лишним лет Луна достигает своих крайних точек на горизонте и высшей (а также низшей) точки на небосводе. Эти крайности называются малым и большим лунными стояниями (или застоями).
При чём здесь Стоунхендж?
Итак, большое луностояние происходит, когда Луна восходит в крайней для себя точке на северо-востоке или юго-востоке, а заходит в крайней точке на северо-западе или юго-западе. Кроме того, она поднимается максимально высоко.
Это явление влияет на продолжительность нахождения Луны на ночном небе. Она дольше остаётся видимой и светит ярче, чем во время противоположной фазы — малого луностояния.
Неудивительно, что для древних людей это астрономическое явление играло важную роль.
«Такие исторические места, как Стоунхендж, Калланиш и Ньюгрейндж, похоже, совпадают с точками восхода и захода луны во время большого лунного стояния, что указывает на важность этого небесного события в прошлом», — пишет автор статьи в Live Science.
Live Science обращает внимание, что большое луностояние достигнет пика во время осеннего равноденствия в сентябре 2024 и весеннего равноденствия в марте 2025 года. Но видимость будет зависеть от фазы Луны, местоположения наблюдателя и, разумеется, погоды.
Лучше всего будет наблюдать за Луной, когда она восходит, а Солнце садится.