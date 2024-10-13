Такими абсурдными именами звали почти всех мальчишек в СССР — фавориты советских отцов

На первый взгляд, это имя можно было бы связать с математикой, но в СССР оно имело совершенно другое значение. Вектор расшифровывался как «Великий коммунизм торжествует». Это был своеобразный способ выразить веру в светлое будущее, где коммунизм должен был стать главной идеологией. Идея о том, что ребенок несет на себе миссию продвигать коммунизм, нашла отражение в этом необычном имени.