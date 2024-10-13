Такими абсурдными именами звали почти всех мальчишек в СССР — фавориты советских отцов

Многие родители стремились отразить дух эпохи в именах своих детей, что порождало целую серию редких и порой удивительных имен. Взглянем на самые экстравагантные примеры, которыми называли мальчиков в Советском Союзе, и узнаем, откуда они возникли.
Вектор
На первый взгляд, это имя можно было бы связать с математикой, но в СССР оно имело совершенно другое значение. Вектор расшифровывался как «Великий коммунизм торжествует». Это был своеобразный способ выразить веру в светлое будущее, где коммунизм должен был стать главной идеологией. Идея о том, что ребенок несет на себе миссию продвигать коммунизм, нашла отражение в этом необычном имени.
Трактор
Имя «Трактор» звучит удивительно даже для людей, выросших в Советском Союзе. Однако его популярность появилась в 1923 году, когда в СССР был выпущен первый отечественный трактор. Это событие воспринималось как огромный шаг вперед в развитии сельского хозяйства и индустриализации. Некоторые родители настолько восхищались техническим прогрессом, что решили увековечить его в именах своих детей. В женском варианте это имя могло звучать как Тракторина.
Рэмбо
Для многих это имя ассоциируется с известным героем фильмов с участием Сильвестра Сталлоне, однако в Советском Союзе «Рэмбо» появилось задолго до премьеры голливудского боевика. Это имя являлось аббревиатурой, означающей «Революция, электрификация, мировой большевизм, Октябрь». Так родители выражали свою поддержку идеям Октябрьской революции и всеобъемлющей электрификации, которые были одними из ключевых направлений советской политики.
Лориэрик
Имя Лориэрик возникло как аббревиатура от «Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и коммунизм». Это имя включало в себя все важнейшие аспекты коммунистической идеологии, символизируя достижения СССР, такие как радиофикация и электрификация. Родители, выбравшие такое имя, видели в своем ребенке будущего строителя коммунистического общества.
Несмотря на то что в наши дни эти имена вызывают улыбку или недоумение, они остаются важным напоминанием о времени, когда идеология проникала даже в такие личные сферы, как выбор имени для ребенка.