Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия»

«Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», — написал Цыденов.
Ранее он сообщал, что американский журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон сказал, что хочет посетить Байкал.
Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.