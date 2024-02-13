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Такер Карлсон примерил бурятский костюм на выставке «Россия»

УЛАН-УДЭ, 13 фев — РИА Новости. Известный американский журналист Такер Карлсон, который взял интервью у президента России Владимира Путина, во время посещения выставки «Россия» на ВДНХ примерил бурятский костюм, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
Источник: РИА "Новости"

«Такеру Карлсону очень идет бурятский дэгэл», — написал Цыденов.

Ранее он сообщал, что американский журналист посетил стенд Бурятии на ВДНХ 5 февраля. Ему рассказали о республике, вручили на память почтовые открытки с видами Байкала. В интервью журналистам Карлсон сказал, что хочет посетить Байкал.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.