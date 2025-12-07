Такер Карлсон надеется вновь посетить Россию

В начале 2024 года Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. В декабре 2024 года он снова посетил Москву для интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.