Такер Карлсон надеется вновь посетить Россию

Журналист назвал свою поездку в Москву великолепной.

Источник: AP 2024

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон выразил надежду снова посетить Россию, отметив, что поездка в Москву произвела на него сильное впечатление.

«Я надеюсь», — сказал Карлсон ТАСС в кулуарах Дохийского форума, отвечая на вопрос, планирует ли он вновь посетить Россию.

«Если откровенно, это было великолепно», — добавил журналист, говоря о поездке в Москву.

В начале 2024 года Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина, которое было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям РФ с США, НАТО и Западом в целом. В декабре 2024 года он снова посетил Москву для интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.