Так вот почему в СССР в жилых домах не строили выше девяти этажей — вопрос практичности

Одной из основных причин, по которым в СССР не строили высокие дома, были строгие нормы и ГОСТы. В 70-е годы началось массовое строительство типовых девятиэтажек. Дело в том, что, если бы застройщики решали строить дома выше, им приходилось бы устанавливать как минимум два лифта — грузовой и пассажирский, а также обеспечивать наличие незадымляемой лестницы. Это значительно увеличивало бы стоимость строительства, что не вписывалось в советскую стратегию максимальной экономии ресурсов.