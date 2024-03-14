Так вот почему в СССР телевизоры накрывали красивыми салфетками: 5 причин

Эти традиции отражают не только бытовые привычки прошлого, но и отношение граждан СССР к миру вещей в целом, когда каждый предмет в доме требовал к себе особого внимания и ухода. Сегодня мы можем только удивляться и восхищаться тем, как много усилий и любви вкладывали наши предки в создание домашнего уюта и защиту такого, казалось бы, привычного предмета, как телевизор!