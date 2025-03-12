Так не доставайся же ты никому: что будет с оружием НАТО после демилитаризации Украины

Президент США Дональд Трамп не говорит о необходимости разоружения ВСУ, пишет Reuters, ссылаясь на некого европейского чиновника. Французский министр обороны Себастьян Лекорню выступил против демилитаризации Украины.
— Первой гарантией безопасности остаётся украинская армия. Мы будем против любой формы демилитаризации Украины, — заявил он.
По его словам, отсутствие армии у Украины может пагубно сказаться на всей европейской безопасности. Но нужно понимать, что наличие боеспособных войск у Киева также не дает гарантий возобновление вооруженного конфликта с Россией.
— Наша принципиальная позиция следующая: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация. Тем более, что с этими параметрами все в целом согласились еще в ходе Стамбульских переговоров в 2022 году. Там и по демилитаризации все было понятно, все было прописано, количество танков, обо всем договорились, — сказал президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД в июне 2024 года.
Планы по демилитаризации
Кроме нейтрального статуса Украины, в мирном плане, который обсуждался в Стамбуле в 2022 году, говорилось об ограничении для войск. В документах, опубликованные The New York Times, указано, что России настаивала на том, что численность ВСУ не может превышать 85 тысяч человек и еще 15 тысяч могут быть задействованы в Национальной гвардии. Украине разрешалось бы иметь до 342 танков, 96 единиц РСЗО, 147 минометов, 1029 боевых бронированных машин. Ограничить также предлагалось количество техники в авиации и флоте.
Представители Украины были не согласны с такими цифрами. Например, в ВСУ они хотели видеть до 250 тысяч человек и 800 танков.
Кому может достаться вооружение ВСУ
По данным портала Global Firepower, Киев владеет больше 1000 танков, около 18 тысячами автомобилей, 279 РСЗО, а также 324 самолетами. Цифра является оценочной и фактически изменяется каждый день из-за того, что Армия России что-то уничтожает, но место разбитого заменяет техника из западных стран.
9 мая 2022 года в США был принят закон о ленд-лизе. Задумывалось, что Украина оплатит только ту технику, которая останется целой после СВО. Но в октябре 2023 года он утратил силу. Военный эксперт Виктор Литовкин рассказал ВФокусе Mail, что после окончания военного конфликта вооружение может будет уничтожено.
— Зачем нам чужое вооружение? У нас своего хватает. К тому же, это другие стандарты и калибры. Нам они не нужны. Но и на Запад не оно возвращено не будет, — объяснил Литовкин.
— За словами президента о демилитаризации скрывает одна ключевая потребность России и русского народа. Это потребность в безопасности от агрессивно настроенного соседа, милитаризированного и считающего, что он существует только в формате анти-Россия. Мы должны быть максимально ограждены от этого соседа не заборами или бетонными блоками, а невозможностью на нас давить, нападать, применять против нас террор, что делается уже более 10 лет, с 2014 года. Все это не должно быть возможно, — объяснил, что такое демилитаризация депутат Государственной думы, герой ДНР Александр Бородай.
Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин считает, что техника останется на Украине и за нее Киев получит счет.
— Я не уверен, что Запад пойдет на то, чтобы технику уничтожать, потому что она оказалась сверх лимита. Поэтому нам нужно такое соглашение, которое подразумевало бы, что больше Киев не сможет воспользоваться оставшимся западным вооружением, — сказал Кошкин.
Опыт применения западного вооружения у русских воинов все-таки есть. В марте 2022 года президент России поддержал инициативу по передаче трофеев на службу подразделениям ДНР и ЛНР. Тогда они ещё не входили в состав ВС РФ. Вместе с этим, российские инженеры изучают наработки своих западных коллег, а по городам регулярно проходят выставки техники НАТО.