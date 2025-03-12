Так не доставайся же ты никому: что будет с оружием НАТО после демилитаризации Украины

— За словами президента о демилитаризации скрывает одна ключевая потребность России и русского народа. Это потребность в безопасности от агрессивно настроенного соседа, милитаризированного и считающего, что он существует только в формате анти-Россия. Мы должны быть максимально ограждены от этого соседа не заборами или бетонными блоками, а невозможностью на нас давить, нападать, применять против нас террор, что делается уже более 10 лет, с 2014 года. Все это не должно быть возможно, — объяснил, что такое демилитаризация депутат Государственной думы, герой ДНР Александр Бородай.