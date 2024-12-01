Так и остался Радугой. Ранняя смерть и наследство Дмитрия Марьянова

В советском кино было много юных актеров, ставших звездами одного фильма. Причины были просты — дети росли, выходили из нужного типажа, а потом не могли поступить «на актера», чтобы научиться профессии настоящим образом, да и режиссеры часто сами стремились найти новые таланты, хотя и прибегали к услугам студийных картотек. Но и путь из юных в звезды взрослые тоже был хорошо проторен, хотя и не мог гарантировать, что получивший диплом актер сможет затмить ту роль, которую сыграл в детстве. Такое случилось с Дмитрием Марьяновым.
Внешность Марьянова, голос Преснякова-младшего
Он родился 1 декабря 1969 года; его семья с кино или театром была не связана, а вот он сам в седьмом классе перешел в театральную школу, где заодно занялся модным тогда брейк-дансом и акробатикой. Именно в этой школе его и обнаружил режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, который совсем недавно прославился фильмом «Д’Артаньян и три мушкетёра» и искал новую точку приложения своих талантов.
В качестве таковой был выбран молодежный мюзикл с модной современной музыкой по повести Сергея Абрамова «Выше радуги». Современную музыку режиссер уже нашел — композитором картины стал Юрий Чернавский, создатель группы «Динамик». Он записал в 1983 году с «Веселыми ребятами» прогремевший альбом «Банановый остров».
15-летний Марьянов на роль Алика Радуги подходил идеально — за исключением того, что петь он не умел и слуха у него не было. Поэтому образ главного героя картины пришлось составлять из двух артистов — прием для кино далеко не новый. Например, Ларису в «Жестоком романсе» Эльдар Рязанов «составил» из внешности Ларисы Гузеевой, голоса Анны Каменковой и вокала Валентины Пономарёвой.
Ну, а за Марьянова спел Никита Пресняков-младший, который уже несколько лет выступал с группой «Круиз». Правда, как раз в то время подростковый фальцет у него сменился обычным баритоном, и эту «фишку» пришлось возвращать искусственно.
«Вечный студент» для Ленкома
Расчет Юнгвальд-Хилькевича на молодежную тематику полностью оправдался. Двухсерийный фильм «Выше радуги» был показан по центральному ТВ 2 мая 1986 года и мгновенно стал хитом. Брейк-данс в исполнении Марьянова сразу шагнул в широкие массы зрителей и стал популярным по всей стране. Песни «Зурбаган» и «Острова» тоже стали хитами, только уже в музыкальном мире. Информации тогда, кстати, было мало, так что многие зрители были убеждены, что Марьянов пел сам. Но он для продвижения этого слуха ничего не делал, да и вообще вскоре после премьеры отправился служить в армию, в войска Военно-воздушных сил СССР.
После службы Марьянов продолжил развивать артистическую карьеру. Снялся у Рязанова в фильме «Дорогая Елена Сергеевна», поступил в Щукинское училище — как он признавался, лишь потому, что ему кто-то сказал, что он «предназначен для Щуки». Начал играть в самодеятельном театре — в перестройку таких появилось великое множество. Ну, а потом Марк Захаров принял Марьянова в легендарный «Ленком», в котором тот прослужил почти 10 лет. И ушел, почти хлопнув дверью: больших ролей ему не доставалось, а быть «вечным студентом» и дальше он не захотел. Но с театром не попрощался — играл в антрепризах, сотрудничал с «Квартетом И». И в кино снимался, впрочем, там тоже обошлось без прорывов.
Любвеобильность и наследство
Второй раз Марьянов прославился в 2007-м, когда стал участником шоу «Ледниковый период». Правда, для него самого это означало ещё и перемены в личной жизни. Он называл себя «любвеобильным» и активно доказывал это — у него был ещё студенческий гражданский брак с однокурсницей Татьяной Скороходовой, который продлился три года; несколько лет он прожил с фотомоделью Ольгой Аносовой, которая родила ему сына Данила; потом была артистка балета Ольга Силаенкова… А на телешоу Марьянов познакомился с фигуристкой Ириной Лобачёвой, с которой их поставили в пару. Через два года они снова выступили на проекте — и внезапно расстались в 2011-м.
Даже женитьба в 2015-м на психологе Ксении Бик мало кого убедила в серьезности намерений Марьянова — хотя они были в отношениях почти пять лет и у них росла дочь. Но всю «любвеобильность» Марьянова затмила его же смерть — неожиданная, всего в 47 лет, и потому, пожалуй, более трагичная.
Ещё в 2016-м у актера обнаружили «плавающий тромб», назначили лечение. Через год он лёг в частный реабилитационный центр, чтобы справиться с зависимостью от алкоголя — и там персонал не сумел помочь, когда тромб всё-таки оторвался. Марьянов скончался 15 октября 2017 года.
После его смерти разбирательства продолжались долго. Почти четыре года родные делили наследство актера. В 2021 году наследственное дело было закрыто и все что-то получили, хотя, наверное, меньше, чем хотели. Столько же времени потребовалось, чтобы разобраться с реабилитационным центром. В апреле 2021 года директора приговорили к трем годам условного заключения и назначили ей трехлетний испытательный срок. Ну, а Марьянов… он так и остался Аликом из «Выше Радуги», которого сыграл в 16 лет.