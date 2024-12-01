Так и остался Радугой. Ранняя смерть и наследство Дмитрия Марьянова

Второй раз Марьянов прославился в 2007-м, когда стал участником шоу «Ледниковый период». Правда, для него самого это означало ещё и перемены в личной жизни. Он называл себя «любвеобильным» и активно доказывал это — у него был ещё студенческий гражданский брак с однокурсницей Татьяной Скороходовой, который продлился три года; несколько лет он прожил с фотомоделью Ольгой Аносовой, которая родила ему сына Данила; потом была артистка балета Ольга Силаенкова… А на телешоу Марьянов познакомился с фигуристкой Ириной Лобачёвой, с которой их поставили в пару. Через два года они снова выступили на проекте — и внезапно расстались в 2011-м.