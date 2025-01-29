Тайваньский хирург провел собственную вазэктомию в качестве «подарка жене»

Пластический хирург из Тайваня сделал себе вазэктомию, чтобы порадовать жену, а после выложил видео операции в соцсети. Оно набрало более 4 млн просмотров, — пишет South China Morning Post.
Врач Чэнь Вэйнонг, владеющей клиникой пластической хирургии на Тайбэе (Тайвань), специализируется на блефаропластике, маммопластике и ринопластике. Он также пересаживает кожу пациентам с ожогами. Однако внезапная популярность хирурга не связана ни с одной из данных «областей».
Сообщается, что 9 января 2025 года авторитетный врач опубликовал в социальных сетях видео, на котором он проводит собственную вазэктомию. Вэйнонг, будучи отцом троих детей, рассказал, что пошел на такое из-за возраста жены.
Вазорезекция или вазэктомия — способ мужской контрацепции, который заключается в проведении хирургической операции по пересечению семявыносящих протоков.
Так как Вэйнонг не смог доверить такое деликатное дело никому из других специалистов, пришлось провести операцию самостоятельно. Тем не менее в операционной также находились другие врачи, медсестра и уролог, готовые закончить вазорезекцию в случае непредвиденных обстоятельств.
На опубликованном видео хирург объяснил каждый из 11 этапов операции, включая процесс определения местоположения семявыносящего канала, введения анестезии, разрезания, перевязки и наложения швов.
Согласно среднестатистическим данным, вазорезекция обычно занимает 15 минут, однако самостоятельная операция Чена длилась более часа.
Департамент здравоохранения города Тайбэй (Тайвань), предвещая заинтересованность СМИ, подтвердил хирургическую квалификацию Вэйнонга, подчеркнув, что никаких юридических нарушений выявлено не было.
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