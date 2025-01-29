Тайваньский хирург провел собственную вазэктомию в качестве «подарка жене»

Так как Вэйнонг не смог доверить такое деликатное дело никому из других специалистов, пришлось провести операцию самостоятельно. Тем не менее в операционной также находились другие врачи, медсестра и уролог, готовые закончить вазорезекцию в случае непредвиденных обстоятельств.