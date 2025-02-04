Тайская принцесса приютила местного «Хатико»

Сообщается, что Му Даенг прежде жила с бездомным мужчиной около магазина 7-Eleven в провинции Коран (Таиланд), однако в ноябре 2024 года он скончался в другой провинции. Так как Му Даенг не могла этого узнать, она каждый день приходила к магазину, где они ранее жили, и послушно ждала своего хозяина.