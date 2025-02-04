Тайская принцесса приютила местного «Хатико»

Тайская принцесса Сирибха Чудабхорн, племянница нынешнего короля Маха Вачиралонгкорна, приютила собаку по кличке Му Даенг, когда узнала ее трогательную историю, — пишет The Independent.
Сообщается, что Му Даенг прежде жила с бездомным мужчиной около магазина 7-Eleven в провинции Коран (Таиланд), однако в ноябре 2024 года он скончался в другой провинции. Так как Му Даенг не могла этого узнать, она каждый день приходила к магазину, где они ранее жили, и послушно ждала своего хозяина.
Все это время за собакой ухаживали сотрудники круглосуточного магазина: ее кормили, давали теплые одеяла и игрушки. Местные жители даже прозвали Му Даенг «Хатико из Кората» в честь провинции, где находится магазин. Однако в течение продолжительного времени никто так и не забрал собаку домой.
Лишь спустя несколько месяцев принцесса Чудабхорн решила приютить Му Даенг, когда увидела в соцсетях ее трогательную историю. Известно, что в скором времени «Хатико» переедет в королевскую резиденцию, где живут и другие спасенные животные.
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