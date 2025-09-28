Тайна парома «Эстония». Почему так и не выяснили причину гибели 852 человек

Катастрофа с паромом «Эстония» оказалась окутана такой плотной завесой тайны, что никакие энтузиасты и общественные организации не смогли пробить в ней брешь. Даже спустя 31 год после катастрофы о причинах ее известно мало.
Паром «Эстония» судоходной компании Estline, на котором находились 989 пассажиров и членов экипажа, отплыл из Таллина в Стокгольм с небольшим опозданием вечером 27 сентября 1994 года. Позже станет ясно, что паром имел небольшой крен на правый борт, но чем это было вызвано и почему экипаж игнорировал этот факт, общественности не расскажут.
Погода была осенней — шел дождь, штормило, порывы ветра достигали 10 метров в секунду, а волны — 3−4 метров.
Катастрофа парома «Эстония»
В 22:30 вахтенный матрос Сильвер Линде обошел паром и доложил на мостик, что все в порядке. Выслушав доклад, капитан «Эстонии» Аври Андресен покинул мостик и ушел в каюту. К этому времени судно вышло из Финского залива в открытое море и находилось в 40 километрах от острова Утё (Финляндия). Скорость была штатной — 15 узлов в час, волнение на море усилилось. Страдающие от качки пассажиры ушли в каюты.
События, приведшие к катастрофе, начались после полуночи.
В 00:30 Сильвер Линде начал повторный обход.
В 00:55 он услышал сильный удар со стороны носа парома «Эстония».
Матрос спустился на автомобильную палубу: все было в порядке. Рампа и визор судна (механизмы, благодаря которым автомобили въезжают на паром) закрыты.
Встревоженный звуками капитан Андресен вернулся на мостик в 01:00.
Через пять минут стуки и скрежет корпуса стали слышать не только матросы, но и пассажиры судна.
А еще через 10 минут раздались два сильных удара, которые позже выжившие пассажиры назовут взрывами. Запертые до этого замки визора, весившего 55 тонн, разрушатся, его сорвет, и он упадет в море, увлекая за собой рампу. Паром, словно распахнувшая пасть акула, начнет на скорости «заглатывать» тонны морской воды.
В следующие 10 минут судно стало крениться на правый борт, а радисты начали передавать в эфир сигналы SOS. Капитан попытался развернуть «Эстонию» против волн, но левый двигатель встал, а в 01:30 остановились все двигатели парома. Машинное отделение залило, вода стала поступать в пассажирские каюты. Крен достиг 45 градусов и быстро увеличивался. Через пять минут судно легло бортом на воду, а в 01:48 затонуло.
Паром «Эстония». Что было с пассажирами
Шансов спастись у пассажиров было мало. На борту находились граждане разных стран, но по внутреннему радио только один раз тихий женский голос сказал по-эстонски «Тревога, тревога, на корабле тревога». Вышедшие из кают сонные пассажиры не понимали, куда идти, они падали из-за крена, увлекали за собой других, третьи стояли, вцепившись в поручни, и затрудняли эвакуацию.
Позже свидетели расскажут, что многие мужчины, оказавшиеся на палубе, вели себя недостойно, отталкивали женщин, вырывали из их рук спасательные жилеты. Другие, наоборот, самоотверженно спасали других, жертвуя собственным здоровьем и жизнью. Но цифры говорят сами за себя — выжили самые сильные. Из 852 человек в эту бурную ночь счастливый билет вытянули только 137. Из них — 43 члена экипажа (31 мужчина и 12 женщин) и 94 пассажира (80 мужчин и 14 женщин). Большинство спасшихся мужчин были в возрасте от 24 до 45 лет.
Всего на палубу смогли выбраться около 310 человек. Одни из них сели в шлюпки, остальные утонули или погибли в воде от холода. Дети, младенцы, старики, женщины, инвалиды — все они оказались обречены на смерть в ледяной балтийской воде.
Всего на пароме находились граждане 16 стран, в том числе Марокко, Британии, Норвегии, Дании, Нигерии, Голландии. Были на нем и граждане России — из 15 пассажиров погибли 11.
Паром «Эстония». Первые подозрения
На сигнал SOS, поданный с мостика парома «Эстония», устремилось несколько судов и 11 спасательных вертолетов. Пилоты «вертушек» проявляли чудеса героизма. Они вытащили из бушующего моря 44 человека и переправили их на подошедшие суда. Последнего выжившего подняли из воды в 09:00 утра.
Главной версией катастрофы среди самих пассажиров «Эстонии» стал теракт. Многие говорили, что слышали не удары, а взрывы. Однако правительство Эстонии буквально отказалось рассматривать эту версию. Оно настаивало на том, что к гибели сотен человек привела устаревшая конструкция парома и шторм. Следственная комиссия, в которую вошли специалисты из Эстонии, Финляндии и Швеции, подтвердили эту версию гибели парома «Эстония». Поднимать судно эстонцы наотрез отказались, а исследовать его останки запретили, объявив «Эстонию» местом захоронения. Отныне каждый, кто хотел потревожить останки погибших, оказывался вне закона.
Но журналисты на этом не успокоились. Они раскопали множество нестыковок в расследовании. Например, один из спасшихся пассажиров — швед по имени Ральф Сирман — был уверен, что видел огромную дыру в борту парома ниже ватерлинии.
Выяснилось, что среди спасенных было 10 человек из экипажа, которых через несколько дней после трагедии объявили погибшими. Часть из них — это люди, имевшие отношение к грузам: помощники капитана, складские работники, директор одного из магазинов, работавших на пароме. А погибший сменный капитан «Эстонии» Аво Пихт вообще попал на кадры телехроники — его лицо мелькало среди спасшихся пассажиров, когда их посадили в автобус. Так родилась версия того, что кто-то избавляется от свидетелей или соучастников трагедии или прячет их.
Стало известно, что на борту были незарегистрированные автомобили и две фуры, везущие неизвестный груз, — они проехали в порту мимо таможенного досмотра.
Паром «Эстония». Версии причин катастрофы
Поэтому среди версий причин катастрофы журналисты, родственники погибших и уцелевшие пассажиры называли следующие:
большой груз наркотиков на борту парома «Эстония», о котором стало известно и который наркоторговцы уничтожили;
груз советского оружия, которое правительство Эстонии собиралось передать Швеции;
новейшие оружейные разработки СССР, которые эстонцы передавали НАТО, но что-то пошло не так;
груз в виде ядерной боеголовки, который эстонцы передавали шведам, но западные спецслужбы уничтожили паром, чтобы этого не случилось.
Если разобрать каждую из этих версий по отдельности, то они не выдерживают критики. «Злые русские» в этот момент испытывали трудности, и перевоз партии груза или вооружений значения не имел — в 1994 году бывшие советские офицеры все еще сами пускали американцев на военные базы и продавали им новейшие разработки. Наркодилеры тоже вряд ли могли заминировать паром заранее. Значит, след шел на Запад?
Паром «Эстония». В катастрофе виновато правительство?
Позже станут известны следующие факты:
министр транспорта Эстонии Анди Мейстер сорвет опрос выживших. Большинство из них вообще не опросят по горячим следам;
в 2001 году на вопросы журналистов о расследовании Мейстер ответит, что хотел бы пожить еще лет десять и что его жизнь находится в руках шведов;
ведущий расследование техинспектор Бёрье Стенстрём собственными руками выбросит за борт найденный водолазами болт запорного устройства визора парома «Эстония» — то есть уничтожит одно из главных вещественных доказательств. К счастью, водолазы снова найдут его;
министр внутренних дел Эстонии Хейки Арике в это же время будет проходить по делу о поставках оружия в Чечню. На суде выяснится, что он лично подписывал документы о поставках оружия террористам. Но суд решит, что он невиновен;
выяснится, что независимая комиссия откровенно запугивала свидетелей, теряла записи опросов и фальсифицировала документы. Например, пассажир парома «Эстония» Туре Палмгрен через несколько лет потребует показать протокол его допроса и ужаснется, увидев пропуски в самых важных местах;
в 2004 году бывший начальник стокгольмской таможни Фрихамнен Хенрикссон признался, что паром несколько раз перевозил грузы, которые таможне досматривать просто не давали. Он высказал предположение, что на пароме находилось что-то, имеющее отношение к ВПК;
немецкие создатели судна, на которых правительство Эстонии фактически возложило вину, провели свое расследование. Они выяснили, что носовой визор парома мог вынести куда большие нагрузки, чем те, что были в ночь катастрофы. Сорвать визор парома можно было только направленным взрывом;
в 2000 году к парому «Эстония» спустились дайверы из США во главе с Грегом Бемесом. Они увидели, что в борту зияет дыра, отсняли это и взяли пробы с корпуса судна. Материалы были отправлены в США и Германию на экспертизу, которая обнаружила следы взрывчатки.
Расследование возобновляли три раза. И три раза его кто-то активно тормозил.
В последний раз созданная родственниками погибших общественная организация Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga требовала возобновить следствие в 2019 году. Но Европа не спешит выдавать свои тайны. На просьбу родственников погибших поднять хотя бы тела для захоронений сверху ответили, что «усилия не оправданны».
«Эстония» все еще лежит на дне Балтийского моря и ждет того, кто сможет раскрыть ее тайну.