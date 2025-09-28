Тайна парома «Эстония». Почему так и не выяснили причину гибели 852 человек

Выяснилось, что среди спасенных было 10 человек из экипажа, которых через несколько дней после трагедии объявили погибшими. Часть из них — это люди, имевшие отношение к грузам: помощники капитана, складские работники, директор одного из магазинов, работавших на пароме. А погибший сменный капитан «Эстонии» Аво Пихт вообще попал на кадры телехроники — его лицо мелькало среди спасшихся пассажиров, когда их посадили в автобус. Так родилась версия того, что кто-то избавляется от свидетелей или соучастников трагедии или прячет их.