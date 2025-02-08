Таисия-Антонина и Ян-Роман: почему опасно называть детей составными именами

Противоречие имен
По ее словам, не всегда два имени могут сочетаться друг с другом. Например, одного из новорожденных в Москве в 2024 году назвали Ян-Роман.
— Ян и Роман — это два несочетаемых имени, потому что Ян — это очень мощное энергетическое сакральное поле, высокие вибрации. Это сильный волевой человек, ведущий к цели. Роман, наоборот, мягкий и спокойный. Природа такого человека дипломатична. Сочетание этих двух имен дает противоречие, — отметила собеседница «ВМ».
С одной стороны, Ян-Роман может проявлять импульсивность, эмоциональность, яркость, возбудимость. С другой — когда это нужно, он может быть целеустремленным, проявляющим спокойствие и дипломатию, хладнокровие там, где этого быть не должно.
— Использование двойных, тройных, четверных имен усложняет судьбу человека. Когда ему дают два имени, они соответствуют их признакам и влиянию. Если родители называют своих детей двойными, тройными и четверными именами, они должны осознавать, что имена не просто должны сочетаться, но должны и дополнять друг друга, энергетически правильно звучать в одной гармоничной вибрации, — подчеркнула экстрасенс.
Усиление качеств
Несколько имен должны усиливать качества ребенка. Например, если ребенок от природы слаб, его двойное, тройное или четверное имя может усилить его способности иммунитета, сверхспособности, продолжительность жизни и прочие. Но противоречия быть не должно.
— Например, как можно соединить Таисию и Антонину? Два имени, женское и мужское, не могут быть вместе. Это должны быть имена, сочетаемые по своим вибрациям, качествам. Но я бы не стала называть ребенка двойным, тройным, четверным именем, потому что это в любом случае многогранность личности, которая усиливает определенные качества, и не всегда в лучшую сторону, — объяснила Миронова.
Влияние одного имени должно дополнять другое. Например, Анна-Виктория — сильные имена. Но человек, носящий такое имя, может быть сильной, яркой личностью, которой неинтересен социум. Такая девочка может вырасти агрессивной, деспотичной женщиной, которая будет подавлять мужчин.
— Всегда нужно выбирать имена, которые сочетаются друг с другом. Например, царские имена Елизавета, Екатерина, Анастасия. Мягкие, плавные, женские имена, которые могут сочетаться друг с другом по энергии, — заключила экстрасенс.