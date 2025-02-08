Таисия-Антонина и Ян-Роман: почему опасно называть детей составными именами

— Например, как можно соединить Таисию и Антонину? Два имени, женское и мужское, не могут быть вместе. Это должны быть имена, сочетаемые по своим вибрациям, качествам. Но я бы не стала называть ребенка двойным, тройным, четверным именем, потому что это в любом случае многогранность личности, которая усиливает определенные качества, и не всегда в лучшую сторону, — объяснила Миронова.