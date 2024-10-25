Таинственное существо с крыльями и рогами засняли на камеру зоопарка

Зоопарк Бристоля (Великобритания) попросил общественность помочь идентифицировать «таинственное крылатое и рогатое существо», запечатленное фотоловушкой в лесистой местности.
Наша команда сделала это открытие, просматривая снимки ночного видения, сделанные фотоловушками, установленными в среде обитания, где медведи и волки живут бок о бок с росомахами и рысями. Просмотрев снимки, мы увидели, что у этого существа, похоже, четыре ноги, и оно не похоже ни на что, что мы видели раньше.
Многие наблюдатели отметили, что животное на фотографии похоже на оленя мунтжака, однако сотрудники зоопарка выразили скептицизм, разместив для сравнения фотографию загадочного существа рядом с изображением оленя.
Олень мунтжак — род оленей, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии.
Помимо этого, комментаторы высказали предположение, что «крылья» и «рога», вероятно, являются результатом того, что камера несколько раз зафиксировала уши животного во время его движения.
Появление этого мифического существа является загадкой для нас, сотрудников зоопарка. Но это [открытие] стало большим источником вдохновения для празднования Хэллоуина в этом году. В Шотландии обитает Лох-Несское чудовище, а в Корнуолле — чудовище Бодмин-Мур. Возможно, мы обнаружили подобное мифическое существо здесь, в Бристоле?
Ранее рассказывали, что в США фотоловушка запечатлела редкого хищника.