Таинственное существо с крыльями и рогами засняли на камеру зоопарка

Наша команда сделала это открытие, просматривая снимки ночного видения, сделанные фотоловушками, установленными в среде обитания, где медведи и волки живут бок о бок с росомахами и рысями. Просмотрев снимки, мы увидели, что у этого существа, похоже, четыре ноги, и оно не похоже ни на что, что мы видели раньше.