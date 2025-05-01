Таиланд изменил правила въезда для россиян

Для оформления TDAC необходимо не позже чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Таиланд заполнить электронную анкету на официальном портале Иммиграционного бюро Таиланда. При прохождении паспортного контроля карту с QR-кодом разрешается предъявлять как в печатном, так и в электронном формате. В заявлении требуется указать следующую информацию: фамилию, имя и отчество; данные паспорта; адрес проживания; профессиональную деятельность; номер телефона; сведения о поездке, включая дату въезда, цель визита, способ передвижения и т. д.