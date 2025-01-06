Табор уходит в банк: как аферисты наживаются на детских выплатах

Полиция установила еще два факта хищений, к которым могут быть причастны представители проживающего в Хабаровском крае семейства Оглы и их соучастники. На этот раз липовые дети были зарегистрированы на Камчатке. Главные подозреваемые в этих эпизодах — Сабина и Светлана Оглы; в деле фигурируют одинаковые суммы нанесенного казне ущерба — по 2 269 522 рубля. В отличие от предыдущих эпизодов, свидетельства о рождении были получены без медицинских справок о рождении. Инструментом мошенничества стали лжесвидетели, подтвердившие в ЗАГСе факт рождения детей.