Табор уходит в банк: как аферисты наживаются на детских выплатах

Камчатские эпизоды
Полиция установила еще два факта хищений, к которым могут быть причастны представители проживающего в Хабаровском крае семейства Оглы и их соучастники. На этот раз липовые дети были зарегистрированы на Камчатке. Главные подозреваемые в этих эпизодах — Сабина и Светлана Оглы; в деле фигурируют одинаковые суммы нанесенного казне ущерба — по 2 269 522 рубля. В отличие от предыдущих эпизодов, свидетельства о рождении были получены без медицинских справок о рождении. Инструментом мошенничества стали лжесвидетели, подтвердившие в ЗАГСе факт рождения детей.
Напомним, в ноябре 2024 года Центральный райсуд Хабаровска вынес обвинительный приговор 20 жительницам Хабаровского края, а также их сообщнику врачу-педиатру Максиму Давлетбаеву по многочисленным эпизодам мошенничества. По оценке следствия, сообщники причинили государству ущерб на общую сумму свыше 18 млн рублей.
«Суд назначил участникам организованной преступной группы наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет шести месяцев до шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, соучастникам — от двух до четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком от трех до четырех лет», — сообщает краевая прокуратура.
Уже не редкость
«Известия» ранее писали о том, что мошенничество с несуществующими детьми стало распространено в стране. Преступники пользуются пробелами в законодательстве, что позволяет им похищать казенные деньги. Одна из проблем — отсутствие четкой системы отслеживания судьбы ребенка после рождения со стороны государства.
В правоохранительных органах знают о проблеме и систематически выявляют группировки, поставившие незаконное получение свидетельств о рождении на поток для дальнейшего незаконного обогащения за счет федерального и региональных бюджетов.
«По результатам проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации. По данным фактам возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, к уголовной ответственности привлечено 217 лиц», — говорится в ответе на запрос «Известий» из МВД России.
Правовое решение
В ведомстве отметили, что после задержания активных членов группировок число обращений о регистрации детей вне медицинских учреждений в МФЦ и органы ЗАГС сократилось.
«Но все же указанные факты имеют место быть ввиду несовершенства действующего законодательства, ведь для регистрации детей, рожденных вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи, на основании свидетельских показаний лица, присутствующего во время родов, требуется лишь присутствие в органах ЗАГС или МФЦ самого свидетеля, наличие двух паспортов (свидетеля и матери ребенка), а также заявлений установленной формы без предоставления каких-либо медицинских, нотариальных документов, что способствует совершению мошеннических действий», — указано в ответе на запрос «Известий».
Также в МВД сообщили о подготовке вместе с Госсоветом Татарстана законодательной инициативы о внесении изменений в ст. 48 Семейного кодекса РФ и в ст. 14 и 16 ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Уголовным законодательством установлена ответственность за мошенничество при получении выплат от государства, рассказала «Известиям» юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
— Если женщина приходит в ЗАГС со свидетелями (а ими могут быть любые лица) с целью получения свидетельства о рождении несуществующего ребенка, то ответственность несет и она, и свидетели, как соучастники, — отмечает эксперт.
Как вернуть государево
Помимо уголовного наказания нарушителю закона придется вернуть полученные денежные средства в полном объеме, говорит Алла Георгиева.
— Происходит это в рамках уголовного дела. То есть сначала уголовное дело возбуждается, оценивается ущерб (сумма выплат умножается на количество месяцев в периоде получения денег), и далее в рамках уголовного дела подается гражданский иск к нарушителю, — объясняет она.
Такой иск может быть подан как прокурором, так и государственным органом, уполномоченным на такое взыскание.
— При рассмотрении гражданского дела накладывается арест на имущество, принадлежащее должнику, чтобы не получилось так, что фактически законное судебное решение станет неисполнимым, — информирует юрист.
Кроме получения ежемесячных пособий существуют схемы в отношении маткапитала (очень часто встречаются сделки с недвижимостью между родственниками). И если с его использованием были заключены сделки с недвижимостью, они могут быть оспорены в судебном порядке. Реестровая запись при этом может быть аннулирована.
То же относится и к возврату денежных средств государству, когда обналичивается сертификат на ремонтные работы в жилом помещении.
До подачи иска в суд о взыскании незаконно полученных денежных средств государственный орган может обратиться к нарушителю с требованием о возврате всей суммы в указанный органом срок. Если денежные средства не поступили, взыскание происходит в судебном порядке, а исполнительное производство — принудительно.