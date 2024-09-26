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Т-Банк и «Сбер» сделают возможным видеть в приложениях счета обоих банков

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Т-Банк и Сбербанк в 2025 году планируют в полном объеме запустить друг для друга возможность видеть и использовать в приложениях счета другого банка, сообщил вице-президент, заместитель директора департамента платежных систем Т-Банка Сергей Хромов.

Источник: © РИА Новости

«Мы запустили пилот со “Сбером” (возможности видеть и использовать в банковских приложениях счета другого банка — ред.), пока тестируем, собираем обратную связь от клиентов, смотрим, какие необходимы доработки. Следующий шаг — это постепенное масштабирование пилота на новые группы пользователей. В 2025 году мы планируем запуститься в полном объеме», — сказал Хромов в интервью изданию «Коммерсант».

Топ-менеджер отметил, что сейчас россиянин является клиентом в среднем двух-трех банков одновременно, а следовательно, пользуется двумя-тремя приложениями. Поэтому было принято решение упростить клиентский путь — теперь все можно будет делать в одном приложении.

Так, по его словам, клиенту дается возможность сразу увидеть, сколько у него средств в другом банке, и перевести нужную сумму со счета на счет, не перемещаясь между приложениями.

Кроме того, он подчеркнул, что когда банки видят больше счетов и операций клиента, они могут предложить ему более персонализированные продукты, более подходящие именно для него решения, к примеру индивидуальные условия по кредитам.