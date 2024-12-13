«Сжальтесь над адресатом»: в Госдуме призвали не дарить живых змей на Новый год

«Змея — это очень сложный питомец во всем, начиная от условий содержания, обеспечения температурного и светового режимов, заканчивая рационом питания. Содержать их весьма проблематично. Далеко не каждому человеку это под силу. Это требует очень серьезных знаний, достаточного опыта и очень сильной любви к такого рода “питомцам”. Ряд змей могут просто причинить человеку вред. Кого вам там продадут на птичьем рынке — вы никаких гарантий не имеете. Очень специфическая сфера, поэтому лучше туда даже и не лезть. Это живое существо. Как бы оно ни выглядело, Бог его создал таким. Не наше дело ему определять судьбу, передавая в руки человеку, который практически гарантированно не имеет никакого представления о том, как ухаживать за ними, организовывать им условия содержания, кормить и прочее. Поэтому сжальтесь над адресатом подарка и над символом — ограничьтесь сувенирами», — заключил он.