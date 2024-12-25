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SZA опровергла слух, что в ее альбоме должен был быть фит с Фрэнком Оушеном

R&B-артистка SZA в своих соцсетях развеяла слухи о том, что в ее новом полноформатнике LANA была совместная песня с поп-музыкантом Фрэнком Оушеном, но ее убрали в последний момент.

Источник: Звук

R&B-артистка SZA в своих соцсетях развеяла слухи о том, что в ее новом полноформатнике LANA была совместная песня с поп-музыкантом Фрэнком Оушеном, но ее убрали в последний момент.

Молву о коллаборации с Оушеном пустил в X (Twitter) пользователь под ником blondedhomer, притворяющийся самим исполнителем. Вскоре SZA ответила на его пост: «Ты безумен. Его (трека — прим. ред.) никогда не существовало. И никогда не играй так с именем Фрэнка».

Вскоре после выпуска LANA, делюкс-версии альбома SOS (2022), певица намекнула на скорый выход новой музыки.