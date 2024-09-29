«Сюсюкать» или говорить как со взрослым: как стоит общаться с младенцами

Она рассказала, что «сюсюканье» допустимо примерно до четырехлетнего возраста. Отходить от этого нужно тогда, когда ребенок начинает говорить, причем целыми фразами. Это означает, что он уже может реагировать не только на эмоции взрослого, но и на вербальное значение его слов. Взрослым с этого времени уже не нужно что-то эмоционально показывать и можно говорить как обычно.