«Сюсюкать» или говорить как со взрослым: как стоит общаться с младенцами

В разговоре с Общественной службой новостей она объяснила, что под сюсюканьем обычно понимается эмоциональное приукрашивание речи. Она становится более выразительной, местами утрированной и детской. При этом разные родители могут по-разному понимать, что такое «сюсюкаться».
По словам Ирины Тарановой, обычно «сюсюканье» используют в общении с детьми до первого года жизни, но иногда встречается и позже. Ничего страшного в том, что родители это делают, нет, уточнила эксперт. Психолог подчеркнула, что первое общение с ребенком должно быть эмоционально окрашенным.
«Это очень живое общение, где-то утрированное, для того, чтобы ребенок научился реагировать на речь, на эмоциональное состояние взрослого и при этом чувствовал себя в комфорте и безопасности. Поэтому для маленьких детей “сюсюканье” просто необходимо, оно в том числе помогает им развивать речь», — пояснила специалист.
Однако если взрослые начинают «сюсюкаться» с ребенком, например, семи лет или с подростком, такое общение уже кажется неуместным и наигранным, добавила Ирина Таранова.
Она рассказала, что «сюсюканье» допустимо примерно до четырехлетнего возраста. Отходить от этого нужно тогда, когда ребенок начинает говорить, причем целыми фразами. Это означает, что он уже может реагировать не только на эмоции взрослого, но и на вербальное значение его слов. Взрослым с этого времени уже не нужно что-то эмоционально показывать и можно говорить как обычно.
«И наша обычная речь тоже бывает эмоциональна и выразительна, поэтому мы можем и дальше эмоционально говорить с ребенком, но при этом это не будет, что называется, “сюсюканьем”», — пояснила эксперт.
Также она подчеркнула, что общаться с детьми как со взрослыми не стоит. Человек в детстве проходит психическое и физическое становление, и в этот период должны работать «законы детства», но никак не законы взрослого мира.
Если же мама или папа будут демонстрировать отстраненность, разговаривая с ним, как со взрослым, у него это может вызвать тревожность и беспокойство. В этом случае у ребенка часто появляются проблемы — например, нервозность, эмоциональная неустойчивость, плаксивость, нарушения сна и питания. Это связано с тем, что у него не будет ощущения защищенности.
Таким образом, родителям важно учитывать особенности возраста при общении с детьми.
Помимо «сюсюканья», быстрее понять речь новорожденным помогает пение и чтение стихов. Активнее это начинается в семимесячном возрасте.