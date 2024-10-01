Сыр в рассоле. Что общего у моцареллы, сулугуни и брынзы

Сырный шар с более плотной оболочкой и совсем мягкой сливочной начинкой в рассоле — это буррата. Ее причисляют к видам рассольных сыров. Готовится она также, как моцарелла, только из каждого шарика сыра делают мешочек, а потом начиняют его сливочной начинкой — страчателлой. В Италии буррату заворачивают в листья банана и оставляют дозревать. Но часто она просто созревает в рассоле. Буррата используется для салатов, с ней делают пиццу, можно положить в пасту.