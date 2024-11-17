Сыр из Британии не смог доехать до международного конкурса из-за таможни

Директор Гильдии изысканной еды Джон Фарранд отметил, что некоторые страны не попадают на конкурс по определенным причинам, однако гильдия ежегодно выдает лицензии на импорт сыров, и британские сыроделы выполнили все условия.
«Причины мне не ясны, даже 15 ноября мы всё еще боролись за то, чтобы получить некоторую ясность и четкие инструкции о том, что было не так, но мы не добились успеха», — заявил Фарранд.
Хотя точной причины до сих пор нет, выход из Европейского союза (ЕС) усложнил ситуацию, добавил глава гильдии и подчеркнул, что из-за Brexit, выхода Британии из ЕС, экспорт сыра для Англии стал более сложным из-за бюрократии.
Более того, Фарранд отметил, что обычно трудности на таможне возникают у сыроделов из Южной Африки, Японии и некоторых стран Латинской Америки.
В пятницу, 15 ноября, 240 экспертов из 40 стран съехались в Визеу на севере Португалии на церемонию вручения премии World Cheese Awards. Судьи дегустировали продукцию в течение всего дня, и лучшим был назван сыр из овечьего молока из принимающей страны — queijo de ovelha amanteigado.
Ранее, 30 октября, стало известно, что в Великобритании злоумышленники украли 950 головок изысканного сыра ручной работы на сумму более $389 тыс. Известно, что мошенники выдавали себя за законного оптового дистрибьютора крупной французской компании. Обман раскрылся уже после того, как сыры были отгружены.