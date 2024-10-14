Сынхан все же покинет K-pop-группу RIIZE

В ноябре 2023-го исполнитель взял перерыв в карьере из-за его просочившихся в сеть фотографий с девушкой в отеле и последовавших за ними обвинений в неподобающем поведении. После новости о его воссоединении с бойз-бэндом слушатели коллектива устроили протест и окружили штаб-квартиру SM Entertainment в Сеуле похоронными венками.