Сын Трампа рассказал, сколько еще продлится конфликт на Украине

«Богатые сбежали. Они оставили воевать тех, кого считали крестьянами, и не видели никакой причины останавливаться, пока поток денег продолжается и они их крадут. Никто ничего не проверял. Власти и люди, принимающие решения, попросту не видели причин, чтобы когда-либо согласиться на мирное урегулирование», — сказал Трамп-младший, выступая на сессии проходящего в эти дни Дохийского форума.