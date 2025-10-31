Популярные темы
Сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться в президенты

Эрик Трамп заявил, что смог бы участвовать в политике.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 31 окт — РИА Новости. Сын президента США Эрик Трамп не исключил возможность в будущем баллотироваться на пост главы государства, выразив уверенность в том, что понимает настроения американцев.

«Я не говорю, что не смог бы участвовать в политике. Думаю, что смог бы. Я понимаю настроения этой страны… Так что никогда не говори никогда», — заявил Трамп-младший в подкасте журналистке Нерии Краус на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты.

Сын главы Белого дома отметил, что уже имеет опыт участия в политической деятельности и всегда был рядом со своим отцом.

«Я был там каждую секунду на этих американских горках», — добавил он.

При этом отпрыск американского лидера уточнил, что в настоящее время занимается практически всеми делами семьи Трампов за пределами Вашингтона.

В сентябре журнал Forbes, ссылаясь на анализ документов, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщал, что Эрик Трамп стал миллиардером после подорожания пакета его акций в компании по майнингу криптовалют American Bitcoin.