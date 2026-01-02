Сын солиста группы «Би-2» Бортника получил гражданство Молдавии по указу Санду

«Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство», — говорится в публикации.
По данным СМИ, среди получивших молдавские паспорта — сын солиста группы «Би-2» Егора Бортника Фёдор, а также некоторые члены коллектива.
Ранее в МИД России заявляли, что уровень отношений между Россией и Молдавией находится на самой низкой точке с 1992 года.
До этого сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду готовит страну к силовому решению приднестровского вопроса.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 26.05.2023.