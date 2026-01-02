Сын солиста группы «Би-2» Бортника получил гражданство Молдавии по указу Санду

Узнать больше по теме

Иностранные агенты: что нужно знать об одном из самых динамичных законов России

Юридический статус «иностранного агента», вводившийся поэтапно на протяжении последнего десятилетия, продолжает эволюционировать и оказывать существенное влияние на деятельность неправительственных организаций, медиа и частных лиц. Наша статья представляет собой попытку всестороннего и сбалансированного анализа этого явления: его юридических оснований, практических последствий, исторического контекста и ключевых споров вокруг него.