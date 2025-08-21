Сын одного из самых жестоких серийных убийц СССР Юрий Чикатило погиб в ходе боевых действий на стороне ВСУ. По информации SHOT, российские вооружённые силы ликвидировали его во время сражения в Харьковской области. Украинские власти намерены посмертно наградить сына маньяка орденом Мужества.
В сообщении говорится, что сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий пошел сражаться против России еще в самом начале СВО. Восемь месяцев назад стало известно, что родственник душегуба пропал без вести. Позже выяснилось, что он погиб в 20 километрах от Харькова, попав вместе со своей бригадой под массированный обстрел ВС РФ.
Напомним, Юрий Чикатило вступил в ряды ВСУ, чтобы избежать уголовного преследования. На Украине его разыскивали судебные исполнители и полиция из-за значительных задолженностей по алиментам, кредитам и штрафам за нарушение правил дорожного движения.