Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын маньяка Чикатило погиб под Харьковом, сражаясь на стороне ВСУ

Украина планирует посмертно наградить родственника душегуба орденом Мужества.

Источник: Соцсети

Сын одного из самых жестоких серийных убийц СССР Юрий Чикатило погиб в ходе боевых действий на стороне ВСУ. По информации SHOT, российские вооружённые силы ликвидировали его во время сражения в Харьковской области. Украинские власти намерены посмертно наградить сына маньяка орденом Мужества.

В сообщении говорится, что сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий пошел сражаться против России еще в самом начале СВО. Восемь месяцев назад стало известно, что родственник душегуба пропал без вести. Позже выяснилось, что он погиб в 20 километрах от Харькова, попав вместе со своей бригадой под массированный обстрел ВС РФ.

Напомним, Юрий Чикатило вступил в ряды ВСУ, чтобы избежать уголовного преследования. На Украине его разыскивали судебные исполнители и полиция из-за значительных задолженностей по алиментам, кредитам и штрафам за нарушение правил дорожного движения.