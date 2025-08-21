Сын маньяка Чикатило погиб под Харьковом, сражаясь на стороне ВСУ

В сообщении говорится, что сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий пошел сражаться против России еще в самом начале СВО. Восемь месяцев назад стало известно, что родственник душегуба пропал без вести. Позже выяснилось, что он погиб в 20 километрах от Харькова, попав вместе со своей бригадой под массированный обстрел ВС РФ.