Сын Кадырова после свадьбы обратился к Путину и опубликовал совместное фото

17-летний юноша выложил фотографию с президентом России. Также он выразил благодарность главе РФ за все, что он сделал для Чечни и чеченцев.
— Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание, — высказался Кадыров-младший.
Парень пообещал, что его народ никогда Путина не подведет.
В минувшие выходные 17-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова — отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов.
Информацию об уже прошедшем бракосочетании опубликовала в соцсетях сестра жениха Айшат Кадырова. На момент свадьбы Адаму не исполнилось 18 лет — он станет совершеннолетним только 24 ноября.