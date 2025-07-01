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Сын Кадырова после свадьбы обратился к Путину и опубликовал совместное фото

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам обратился к российскому лидеру Владимиру Путину. Свое послание во вторник, 1 июля, он опубликовал в личном блоге.

Источник: t.me/RKadyrov_95

17-летний юноша выложил фотографию с президентом России. Также он выразил благодарность главе РФ за все, что он сделал для Чечни и чеченцев.

— Особенно для нашей семьи очень ценно ваше постоянное внимание, — высказался Кадыров-младший.

Парень пообещал, что его народ никогда Путина не подведет.

В минувшие выходные 17-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова — отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов.

Информацию об уже прошедшем бракосочетании опубликовала в соцсетях сестра жениха Айшат Кадырова. На момент свадьбы Адаму не исполнилось 18 лет — он станет совершеннолетним только 24 ноября.