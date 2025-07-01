Сын Кадырова после свадьбы обратился к Путину и опубликовал совместное фото

В минувшие выходные 17-летний Адам Кадыров — сын главы Чечни Рамзана Кадырова — отпраздновал свою свадьбу. Торжество прошло с особым размахом, а сам жених оказался в центре внимания благодаря роскошным аксессуарам. На кадрах с мероприятия его запечатлели с золотым пистолетом в руках и с часами класса люкс на запястье — их стоимость оценивается в 27,7 миллиона долларов.