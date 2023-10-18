Сыграл всех: от Есенина до Высоцкого. Сергею Безрукову исполнилось 50 лет

Казанова, Есенин, Пушкин, Высоцкий и главный экранный бандит страны Саша Белый — всех этих героев сыграл один актер. Разные персонажи, эпохи и декорации — кажется, он старается попробовать себя во всем. Он успевает сниматься в фильмах и продюсировать их, играть на сцене Московского губернского театра и руководить им. 18 октября народный артист России Сергей Безруков отмечает юбилей — 50 лет. РБК Life вспомнил самые известные роли артиста.

Он родился в семье актера и режиссера Виталия Безрукова. В детстве много времени проводил за кулисами Московского академического театра сатиры, тогда и решил пойти по стопам отца.

В 16 лет Сергей Безруков поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ. Его педагогом был Олег Табаков. После окончания обучения молодого актера приняли в труппу Московского театра-студии, которой также руководил Табаков. Его он называл не иначе как мэтром.

«Он тот самый бесспорный авторитет, мастер, мэтр, который оказал колоссальное влияние на каждого из нас, его учеников, коллег. Он даже ровесников в общении умел ставить на дистанцию, но делал это так изящно, с присущим ему юмором, обаянием. Шутил, смешил нас всех, и это было потрясающе, но в то же время мы все всегда относились к нему с пиететом», — говорил Безруков.

В период с 1995 по 2000 год актер работал в развлекательной сатирической программе «Куклы» на телеканале НТВ, где озвучивал 12 персонажей, среди которых были Михаил Горбачев, Борис Ельцин и Владимир Жириновский. Впоследствии актер упоминал о страхе остаться «голосом» политиков.

Среди первых проектов были роли в сериалах, а порой герои даже не были указаны в титрах, как в случае с «Похоронами Сталина» (1990). В 2000 году он получает роль театрального режиссера Димы Лаврова в фильме Владимира Басова-младшего «Вместо меня». На съемках этого фильма молодому актеру удалось поработать с Олегом Стриженовым. Премьера ленты состоялась на фестивале «Кинотавр» в 2000 году. Успешным оказался и последовавший позднее мини-сериал «Азазель» по роману Бориса Акунина, где Безруков сыграл Ивана Бриллинга.

Однако настоящий прорыв случился после роли бандита Саши Белого в сериале «Бригада». Спустя годы Безруков называет этот проект «лотерейный билет в будущее».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=312001899&id=456239019&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Люблю эту свою работу, потому что это был мой лотерейный билет в будущее. После этого было огромное количество предложений, но я просто не заморозился в образе Саши Белого, а пошел дальше. Но зато эта роль дала мне возможность, такой карт-бланш пойти дальше: было доверие, был спрос, был интерес. Сергей Безруков

Затем последовали сериал «Участок» (2003) и роль старшего лейтенанта милиции Павла Кравцова, «Мастер и Маргарита» (2005) по одноименному роману Михаила Булгакова, где Безруков сыграл бродячего философа Иешуа Га-Ноцри из Гамалы. Следом с разницей в год на экраны вышли сериал «Есенин» (2005) и фильм «Пушкин. Последняя дуэль» (2006), в которых актер перевоплотился в великих поэтов. Об одной из этих ролей, по его словам, он мечтал с юности. Своего тезку, в честь которого Сергея Безрукова и назвали, актер сначала успел сыграть на театральной сцене.

«Мой отец играл Есенина, он мне привил любовь к нему. Я мечтал о Есенине. В 1995 году, когда только пришел работать в “Табакерку”, случилось 100-летие с рождения Сергея Есенина, и я спросил Олега Павловича Табакова, сказал, что мне предлагают сыграть Есенина в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. Он говорит: “Ну принеси пьесу, я хочу почитать”. Почитав, он сказал: “Пьеса несовершенна, но ты обидишься, если я тебе запрещу. Серега, отпускаю”».

В последующие годы было множество разноплановых проектов: «Поцелуй бабочки» (2006), «Ирония судьбы. Продолжение» (2007), «Адмиралъ» (2008), «В июне 41-го» (2008), «Каникулы строгого режима» (2009), «Высоцкий. Спасибо, что живой» (2011), «Черные волки» (2011), «Млечный путь» (2016), «После тебя» (2016), «Троцкий» (2017), «Годунов» (2019). Одна из последних ролей — главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко в фильме Николая Лебедева «Нюрнберг».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-181157148&id=456241488&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Безруков говорит, что вся суть — в умении истинно перевоплощаться. По его словам, это происходит «внутри у артиста», если этого нет, то и грим не поможет.

«Можно долго гримироваться, переодеться, но ничего не получится. Мхатовская школа подразумевает перевоплощение внутри: когда меняется голос, группа крови, ты превращаешься в героя. Вот такая мистика, что на сцене пропадаешь ты и появляется другой человек».

Все эти годы он параллельно играл на сцене родной «Табакерки» (Московский театр Олега Табакова). Это и Давид Шварц в постановке «Матросская тишина» (1994), и Павел Чичиков в «Похождении, составленном по поэме Н. В. Гоголя “Мертвые души”» (2006), и графский камердинер Фигаро в «Безумном дне, или Женитьбе Фигаро» (2009).

В 2014 году Сергей Безруков возглавил Московский губернский драматический театр в качестве художественного руководителя. Он считает, что «актеры — дети», которым нужна дисциплина, и добавляет, что во многом может им помочь, поскольку он «играющий тренер». На сцене своего театра он играет в постановках «Хулиган. Исповедь», «Казанова. Ars Vivendi» и «Пушкин».

«Я, конечно, как художественный руководитель, должен быть отцом грозным. И таким нужно быть, потому что дисциплина есть дисциплина. Но я папа, который знает актерскую профессию изнутри очень хорошо. Актеры — это дети. Если ты их научил, если ты дал им успех, они тебя любят. А я все-таки играющий тренер. Я помогу артисту сыграть, потому что сам как актер. Я только всегда говорю своим артистам: “Запоминайте. Если я сказал, надо сделать это, а доработаете это потом сами”».

На экране у него были сотни возлюбленных. В жизни актер был официально женат дважды. Первый раз — на актрисе Ирине Безруковой, они прожили вместе 14 лет. Второй раз актер женился в 2016 году — на режиссере и драматурге Анне Матисон. В этом союзе у актера родилось трое детей: дочь Мария и сыновья Степан и Василий.

За почти 30 лет в профессии фильмография Безрукова насчитывает около 70 проектов. Можно сказать, что он сыграл почти все, о чем мечтают многие актеры. И даже Гамлет там есть — монолог принца датского он читал в сериале «Таинственная страсть». Там актер сыграл героя по имени Влад Вертикалов, прототипом которого был Владимир Высоцкий.

Примечательно, что в фильме Александра Молочникова «Мифы» (2017) Безруков получил роль актера по имени Серж Денисевич. Его герой тоже сыграл уже все мыслимые и немыслимые роли, включая жену Бетховена, дуршлаг и даже шум воды. Герой в унынии, ведь все роли закончились.

Однако Сергей Безруков, в отличие от своего героя, постоянно открывает для себя что-то новое. В 2018 году актер собрал свою рок-группу «Крестный папа», отметив, что это то, чего ему не хватало.