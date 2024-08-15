Свыше 4,4 млрд жителей Земли лишены постоянного доступа к воде

Недавно российские и зарубежные эксперты пришли к выводу, что лишь 5 из 36 задач, составляющих основу всех семнадцати целей устойчивого развития, были близки к реализации. В их число вошли улучшение доступа к квалифицированному приему родов, обеспечение полной занятости, а также рост уровня индустриализации и доступа к интернету и мобильным сетям. При этом лишь два последних направления реализовались с теми темпами, которые были заданы в рамках Повестки 2015 года.