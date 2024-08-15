Свыше 4,4 млрд жителей Земли лишены постоянного доступа к воде

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Исследователи из Швейцарии и эксперты ООН и ВОЗ пришли к выводу, что свыше 4,4 млрд жителей 136 стран с низким и средним уровнем дохода лишены постоянного доступа к чистой и безопасной для здоровья воде в том виде, в котором он предусмотрен в рамках Целей в области устойчивого развития ООН (SDG). Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Science. Это почти вдвое больше оценок 2020 года.
«Доступ к чистой и безопасной воде является неотъемлемым правом человека и одной из ключевых задач Целей в области устойчивого развития ООН. Проведенные нами расчеты показывают, что лишь одно из трех домохозяйств в странах с низким и средним уровнем дохода имеет постоянный доступ к чистой воде, причем главным ограничивающим фактором здесь выступает загрязнение воды отходами жизнедеятельности», — говорится в исследовании.
Группа экспертов ООН и ВОЗ, а также швейцарских экологов под руководством научного сотрудника Швейцарской высшей технической школы (Цюрих) Тимоти Джулиана получила эти результаты при анализе данных, которые были собраны в 135 странах-членах ООН, отнесенных к числу государств со средним и низким уровнем дохода (LMIC). В этих государствах специалисты ООН регулярно проводят опросы на предмет того, как часто их жители испытывают сложности с доступом к чистой питьевой воде.
Джулиан и его коллеги объединили результаты подобных опросов, проведенных в 64,7 тыс. домохозяйств в 27 ключевых странах из перечня LMIC, с результатами спутниковых наблюдений, съемок с бортов самолетов и «местных» замеров различных экологических и эпидемиологических параметров, влияющих на качество воды. Это позволило ученым составить глобальную карту, отражающую стабильность доступа к чистой питьевой воде.
Последующий ее анализ показал, что около 4,4 млрд жителей стран из перечня LMIC не обладают постоянным доступом к безопасной для здоровья воде, что примерно вдвое выше предыдущих оценок ВОЗ и ЮНИСЕФ, полученных в 2020 году. Около половины из них, примерно 1,2 и 0,9 млрд человек, проживает в странах Южной Азии и Африки южнее Сахары, где свыше 75% населения лишено постоянного доступа к чистой воде.
Главным ограничивающим фактором, как отмечают исследователи, в данном случае выступает то, что в 48% случаев питьевая вода в странах LMIC периодически или постоянно оказывается загрязненной отходами жизнедеятельности людей или домашних животных. Решение этой проблемы при реализации Целей в области устойчивого развития ООН позволит значительно улучшить доступ к питьевой воде в странах LMIC, а также снизить частоту развития различных кишечных инфекций, отметили ученые.
О Целях в области устойчивого развития ООН
В 2015 году государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение последующих пятнадцати лет.
Недавно российские и зарубежные эксперты пришли к выводу, что лишь 5 из 36 задач, составляющих основу всех семнадцати целей устойчивого развития, были близки к реализации. В их число вошли улучшение доступа к квалифицированному приему родов, обеспечение полной занятости, а также рост уровня индустриализации и доступа к интернету и мобильным сетям. При этом лишь два последних направления реализовались с теми темпами, которые были заданы в рамках Повестки 2015 года.