Свыше 200 иностранных организаций выдворены из России в 2024 году

В 2024 году более 200 зарубежных организаций были выдворены из России за попытки посягательства на суверенитет и безопасность страны, а также за вмешательство в выборы. Об этом во вторник сообщили в Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.