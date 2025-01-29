Свыше 200 иностранных организаций выдворены из России в 2024 году

«Более 200 зарубежных организаций из США, Германии, Украины, Англии, Канады, Польши, Чехии, Франции, прибалтийских и других стран выдворено из России за посягательство на наш суверенитет, безопасность и обороноспособность, вмешательство в наши выборы, посягательство на безопасность Российской Федерации», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.
По его словам, свыше 30 организаций были выдворены на основании материалов комиссии. Также Пискарев отметил, что в результате работы комиссии было подготовлено и принято более 40 законов, касающихся вопросов безопасности и защиты суверенитета страны.
«Заработали подготовленные комиссией поправки в Уголовный кодекс РФ. На сегодня в отношении иноагентов ведется более 60 уголовных дел, и не только по статьям о государственной измене, фейках, оправдании терроризма, но и за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента», — добавил он.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы могут запретить иноагентам заниматься просветительской и образовательной деятельностью.